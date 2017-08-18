كرة القدم
الجمعة 18 أغسطس 2017 21:40

ليفربول يرفض عرضا ثالثا من برشلونة لضم كوتينيو

قالت وسائل إعلام بريطانية إن نادي ليفربول الإنجليزي رفض عرضا ثالثا من نادي برشلونة الإسباني لضم لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو.

وقالت وسائل الإعلام إن قيمة العرض بلغت 125 مليون يورو، أي نحو 146.8 مليون دولار.

وكان النادي قد ذكر من قبل أن كوتينيو ليس للبيع، ولكن اللاعب، 25 عاما، قدم طلبا رسميا للرحيل عن الفريق الأسبوع الماضي، لكن ليفربول رفض العرض على الفور.

ووقع كوتينيو، الموسم الماضي، على عقد جديد يبقيه بليفربول لمدة خمس سنوات بدون وجود شرط جزائي.

وغاب اللاعب عن أول مباراتين لفريقه في الموسم الجديد بسبب إصابة في الظهر، ولن يكون جاهزا لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي السبت.

وتغلق فترة الانتقالات الصيفية في نهاية شهر أغسطس/ آب الجاري، وستصوت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشهر المقبل على اقتراح يدعمه العديد من مدربي الأندية ويقضي بغلق باب الانتقالات الصيفية قبل بداية الموسم.

المصدر
وكالة الأنباء الألمانية
كلمات مفتاحية
برشلونة
ليفربول
كوتينيو
عرض
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني

اقرأ أيضا

Thumbnail
أجازة أبوة لمؤسس فيسبوك استعدادا لولادة ابنته الثانية
Thumbnail
ترمب يقيل كبير الخبراء الاستراتيجيين ستيف بانون

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا