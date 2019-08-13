كأس السوبر الأوروبي
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 13:37

ليفربول بدون "أليسون" في مباراة السوبر الأوربية

يورغن كلوب: لا يمكن أن أحدد موعدًا دقيقًا لعودة أليسون بيكر
غيتي
أعلن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر، لعدة أسابيع مقبلة.
تصريحات كلوب
  • أليسون بيكر سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة بسبب إصابة في الساق تعرض لها خلال مباراة يوم الجمعة أمام نوريتش سيتي.
  • لا يمكن أن أحدد موعدًا دقيقًا لعودته، ولكن لن يكون الأربعاء بالتأكيد في السوبر الأوربي أمام تشلسي، لذا يتعين علينا الآن أن نرى. يستغرق الأمر بعض الوقت، ويستغرق الأمر بضعة أسابيع بالتأكيد.
  • سمعت تكهنات أنه سيغيب لست أسابيع، لكن أليسون لم يتعرض للإصابة كثيرًا في مسيرته، لذا فلننتظر ونرى كيف سيتعافى، لكنه ليس في خلال الأسابيع القليلة القادمة.
إصابة بيكر
  • كان بيكر خرج مصابًا قبل نهاية الشوط الأول في افتتاح مباريات فريقه في (البريمرليغ) وحل بدلًا منه الإسباني أدريان، والتي انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف لهدف.
  • يواجه ليفربول بطل دوري أبطال أوربا مواطنه تشلسي بطل الدوري الأوربي، الأربعاء، في السوبر الأوربي، بمدينة إسطنبول التركية.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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ليفربول
أليسون بيكر
حارس مرمى
كأس السوبر الأوربي

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