التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأحد 23 أغسطس 2020 23:46

"ليس للسقوط قاع".. أطفال إماراتيون يفجرون غضبًا بعد ارتدائهم علم إسرائيل

أطفال إماراتيون يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل والإمارات في دبي
نشر مراسل الشؤون العربية في تلفزيون "كان" الإسرائيلي صورة لما قال إنهم أطفال إماراتيون يرتدون قمصانا عليها علم إسرائيل والإمارات في دبي.

وأعاد حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر نشر الصورة، والتي أحدثت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وغرد حساب إسرائيل بالعربية: "ما أجمل أطفال دبي وهم يعزفون لحن السلام.. صورة لبعض من الأطفال الإماراتيين وهم يرتدون قمصان تحمل العلمين الإسرائيلي والإماراتي بعد الإعلان عن اتفاقية السلام بين الدولتين".

بينما علق ناشطون، منتقدين الخطوة والصورة ووصفوها بأنها "مسخ متعمد للقيم والمبادئ وسلخ للهوية والمعتقد، ليس مجرد تطبيع سياسي بين حكومتين بل تزاوج وتوأمة".

وأضاف معلقون: "ليس للسقوط قاع"، مردفين: "وكنا نظن أن إسرائيل من احتلت فلسطين لا العكس".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبل أيام عن اتفاق لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ما أثار ردود فعل شعبية عربية غاضبة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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