ليس بينهم ابن سلمان.. واشنطن تعلن أسماء ضالعين بقتل خاشقجي

الفريق المتهم بقضية اغتيال خاشقجي الجزيرة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، قائمة بأسماء المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي.



قائمة الأسماء الـ 16: سعود القحطاني

ماهر مطرب

صلاح طبيبي

مشعل البستاني

نايف العريفي

محمد الزهراني

منصور أباحسين

خالد العتيبي

عبد العزيز الهوساوي

وليد الشهري

ثائر الحربي

فهد البلوي

بدر العتيبي

مصطفى المدني

سيف القحطاني

تركي السهري بيان الخارجية الأمريكية بأسماء الضالعين باغتيال خاشقجي منع دخول أمريكا: وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت منع الـ 16 سعوديا من دخول الولايات المتحدة، على خلفية مقتل خاشقجي.

الخارجية الأمريكية: قرار المنع جاء بموجب المادة 7031 (ج) من قانون العمليات الخارجية وبرامج تخصيص الاعتمادات لعام 2019 التابع لوزارة الخارجية.

الخارجية الأمريكية: تنص المادة على أنه في الحالات التي يكون فيها لوزير الخارجية معلومات موثوق بها تفيد بأن مسؤولي حكومات أجنبية قد تورطوا في فساد كبير أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة. مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى قرارا بالإجماع يعتبر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولا عن مقتل خاشقجي قائمة لا تتضمن ابن سلمان: القائمة لم تتضمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكان مجلس الشيوخ الأمريكي تبنى قرارًا بالإجماع يعتبر ابن سلمان مسؤولًا عن مقتل خاشقجي.

بومبيو أكد سابقًا أنهم ملتزمون بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين، في إشارة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الولايات المتحدة أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات على 17 سعوديًا، بموجب ما يسمى بـ"قانون ماغنيتسكي"، الذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات على متهمين بانتهاك حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، على خلفية القضية نفسها. الكاتب الصحفي جمال خاشقجي كان يعيش في أمريكا ويكتب في صحيفة الواشنطن بوست ـ أرشيف خلفيات: خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

بعد 18 يومًا من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنًا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

السلطات التركية تطالب بالكشف عن مكان جثة خاشقجي، ومن أعطى الأمر بقتل خاشقجي.