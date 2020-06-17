العراق
الأربعاء 17 يونيو 2020 10:44

"ليسوا موتى كورونا": ما قصة الجثث المتراصة تحت أشعة الشمس في بغداد؟ (فيديو)

جثث موتى تحت أشعة الشمس بمستشفى في بغداد.. وإدارة المستشفى تبرر: ليسوا موتى كورونا
مواقع التواصل
تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر وجود جثث عدة متراصة تحت أشعة الشمس بالقرب من ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الكندي بالعاصمة بغداد.

وبحسب مصور الفيديو، فإن الجثث موجودة في نفس المكان منذ يوم الإثنين، أي لمدة يوم تقريبًا.

من جانبها، قالت إدارة مستشفى الكندي في بيان ردًا على الفيديو المتداول، إن ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى مخصصة للمتوفين بكورونا كون المستشفى مخصصة لعزل المصابين بالفيروس.

وأضافت أن ثلاجة الموتى لا تستقبل أي جثة من خارج المستشفى لتجنب إصابة ذوي المتوفى بالفيروس.

ولفتت إلى أن الجثث التي عرضت في مقطع الفيديو لوفيات حصلت خارج المستشفى "وليس هنالك ضرورة لحفظها في الثلاجات" لكونها في حالة الفحص وإعداد شهادات الوفاة والتسليم إلى ذويها.

وأثار مشهد وجود جثث الموتى تحت أشعة الشمس في مستشفى الكندي، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.

وطالب عراقيون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتفسير للمشهد محذرين من الاستهانة بكرامة الموتى بهذا الشكل.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
"لأنهم قتلوا فلويد".. فيديو يرصد رد فعل طفل أسود تجاه سيارة شرطة
Thumbnail
"الدفاع الدولي" عن مرسي: التنكيل بأسرته متواصل وأبرياء سيلقون مصيره
Thumbnail
مصر: تهديد لمن ينشر أخبارا عن سد النهضة وكورونا وسيناء وليبيا.. لماذا؟
Thumbnail
تقرير: الإمارات تتعمد التعتيم على مصابي كورونا في السجون
Thumbnail
عام على الوفاة: الرئيس مرسي أكثر حضوراً

الأكثر قراءة

  1. "لأنهم قتلوا فلويد".. فيديو يرصد رد فعل طفل أسود تجاه سيارة شرطة
  2. "الدفاع الدولي" عن مرسي: التنكيل بأسرته متواصل وأبرياء سيلقون مصيره
  3. مصر: تهديد لمن ينشر أخبارا عن سد النهضة وكورونا وسيناء وليبيا.. لماذا؟
  4. تقرير: الإمارات تتعمد التعتيم على مصابي كورونا في السجون
  5. وقائع تروى لأول مرة من داخل قصر مرسي من وزير العدل في عهده (فيديو)