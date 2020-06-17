"ليسوا موتى كورونا": ما قصة الجثث المتراصة تحت أشعة الشمس في بغداد؟ (فيديو)
وبحسب مصور الفيديو، فإن الجثث موجودة في نفس المكان منذ يوم الإثنين، أي لمدة يوم تقريبًا.
🔴 مشاهد مروعة من مستشفى #الكندي، تظهر جثث الموتى المصابين بفايروس #كورونا في الشارع بسبب عدم توفر الثلاجات المخصصة لحفظها وعدد منها عاطل عن العمل بشكل نهائي .— ⭕ روبيرت ملحم (@RobertMeelham) June 16, 2020
نسخة إلى رئيس الوزراء @MAKadhimi
وزير الصحة
وزير العدل pic.twitter.com/ECSt9mZqgM
من جانبها، قالت إدارة مستشفى الكندي في بيان ردًا على الفيديو المتداول، إن ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى مخصصة للمتوفين بكورونا كون المستشفى مخصصة لعزل المصابين بالفيروس.
وأضافت أن ثلاجة الموتى لا تستقبل أي جثة من خارج المستشفى لتجنب إصابة ذوي المتوفى بالفيروس.
ولفتت إلى أن الجثث التي عرضت في مقطع الفيديو لوفيات حصلت خارج المستشفى "وليس هنالك ضرورة لحفظها في الثلاجات" لكونها في حالة الفحص وإعداد شهادات الوفاة والتسليم إلى ذويها.
وأثار مشهد وجود جثث الموتى تحت أشعة الشمس في مستشفى الكندي، ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي في العراق.
وطالب عراقيون رئيس الحكومة ووزير الصحة بتفسير للمشهد محذرين من الاستهانة بكرامة الموتى بهذا الشكل.
المتوفين بفايروس كورونا مرمين في الشمس!؟— ﮼عيني،بعينك (@almuswia24) June 16, 2020
بسبب عطل الثلاجات في مستشفئ الكندي!؟
هاي نتائج المحاصصه.
وزير الصحه في حكومة الكاظمي:
من شفنه وجهك ماشفنه الخير pic.twitter.com/ZHvoyGvalG
وصلني مقطع فيديو مؤلم حول تكدس جثامين ضحايا كورونا خارج ثلاجات حفظ الموتى ببغداد بسبب امتلاءها— عثمان المختار (@othmanmhmmadr) June 16, 2020
لا يمكن نشره احتراما للضحايا رحمهم الله
هل تقبل آدميتكم انسانيتكم دينكم فطرتكم ترك الموتى بالشمس بلا غطاء مكشوفين على جانب الرصيف بهذه الصورة؟
طيح الله حظكم وحظ الاميركان الي جابوكم
هذا حال العراقيين!!— Zina Al Saab 🇮🇶 زينة الصعب (@zina_saab) June 16, 2020
ثلاجات مستشفى الكندي عطلانة وجثث المتوفين متروكة بالشمس ودرجة الحرارة تتجاوز الأربعين مئوية!!!
لنا الله!
حال #العراق في ظل حكم الإسلام السياسي..#كورونا#حكم_العمامة pic.twitter.com/noQWMv2zCC
جثث المتوفين بكورونا تملئ اروقة مستشفى الكندي الخارجية ومرمية في الشمس لعطل في ثلاجة حفظ الجثث!— 🇮🇶Mokhlad Alzobaidi🇮🇶 (@lawyer_malz88) June 16, 2020
وينك وزير الصحة!
لا انت محترم جثث المتوفين وموجه بدفنهم بالسرعه القصوى ولا انت متابع الثلاجات مال مستشفياتك الخايسة!
ولكم عاد احترموا امواتنا بطلنا نطلب منكم احترام احيائنا💔
#هام ⭕️— آڪٺفُآء رڄلُﮮۣۗ🇮🇶 (@50x_0) June 16, 2020
المتوفين مرمين في الشمس في مستشفى الكندي
رحماك يارب أين الحكومة أين الخيرين
الثلاجات عاطلة في مستشفى الكندي‼️
هل ما زالت كورونا كذبه....!
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