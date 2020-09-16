الولايات المتحدة
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 11:32

"ليست حلالا".. تغريدة مثيرة للجدل لشركة نوتيلا بشأن منتجاتها

كريمة الشوكولاتة بالبندق أو ما يعرف بالنوتيلا
غيتي
نشر الحساب الرسمي، للفرع الأمريكي لشركة نوتيلا الإيطالية، على تويتر، تغريدة مثيرة للجدل، حول إن كانت المنتجات التي تبيعها الشركة حلال أم لا.

وسأل أحد المغردين الشركة قائلا "هل منتجاتكم حلال؟"، ليرد حساب الشركة بعدها بساعات قليلة" لا ليست حلالا".

وأعقبت رد الشركة حالة من الجدل الواسع مما دفع الشركة إلى التراجع عن تصريحها السابق، فنشرت بيانا على حسابها أكدت من خلاله أن جميع منتجاتها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

حيث عاد الحساب في اليوم التالي، ليلحق إجابته بتغريدة أخرى جاء فيها "جميع منتجات نوتيلا التي تباع في جميع أنحاء العالم مناسبة للاستهلاك الحلال".

وقدمت الشركة اعتذارا عن الخطأ الذي وقع فيه بيانها السابق قائلة" أكثر من 90 في المئة من المصانع التي تنتج نوتيلا حاصلة على شهادة حلال من طرف ثالث، ونحن بصدد التصديق على باقي المصانع. نعتذر عن الخطأ الذي ورد في تغريدتنا السابقة".

يذكر أنه وفقا للشركة المنتجة لشوكولاتة نوتيلا، تحتوي الشوكولاتة على 5 مكونات أساسية هي زيت النخيل والكاكاو والبندق ومسحوق الحليب الخالي من الدسم والكثير من السكر. 

ويباع هذا المنتج بكثافة في معظم البلدان حول العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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شوكولاتة
نوتيلا

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