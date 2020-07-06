ليبيون يعيدون نشر فيديو لحفتر انتقد فيه جلب القذافي لمرتزقة
واعتبر البعض الأمر مثارا للسخرية، وقال مغردون إن ما قاله حفتر هو بمثابة إدانة لحفتر نفسه، بسبب جرائمه بحق الشعب الليبي، مؤكدين إنه لا فرق بينه وبين القذافي.
#حفتر في 2011 : كيف يرضى #القذافي أن يأتي بمرتزقة بالمال لضرب أبناء #ليبيا.. هذا شئ يُدمي القلب والله !!— Hamza Alibye (@HamzaAlibye) July 6, 2020
لا يا شيخ !! 😅 pic.twitter.com/2QtvO1yOsM
ويتراوح عدد مرتزقة شركة فاغنر الروسية بين 3 آلاف و3 آلاف و500، وهم موجودون حاليا في منطقة الجفرة وسط ليبيا، ويتركز انتشارهم في مدن سوكنة وهون وودان القريبة من قاعدة الجفرة.
وكان تقرير لخبراء في الأمم المتحدة قد أكد وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية ومقاتلين سوريين جاؤوا من دمشق لدعم خليفة حفتر.
الأسير المهزوم ينتقد استجلاب سيده القذافي للمرتزقة في 2011 لضرب الليبيين والدفاع عن حكمه. الحقيقة مؤلمة https://t.co/pBzMEQHdu0— Jamal Zubia. جمال الزوبية (@zubia_jamal) July 6, 2020
وقدرت متحدثة من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، منتصف يونيو/حزيران الماضي عدد مرتزقة فاغنر الذين يقاتلون في صفوف حفتر في ليبيا بنحو 2000 مقاتل.
وأظهر فيديو بثه المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على تويتر عناصر مرتزقة فاغنر يتجولون في مدينة سوكنة على بعد كيلومترات من قاعدة الجفرة الجوية.
#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر عناصر مرتزقة فاغنر الاجرامية يتجولون في مدينة #سوكنة على بعد كيلومترات من قاعدة #الجفرة الجوية المحتلة من ميليشيات حفتر الارهابية و خليط من المرتزقة الاجانب #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/6Y8An2olLJ— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 27, 2020
وسيطرت مؤخرا مجموعات من هذه القوات على بعض حقول النفط في ليبيا، وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن قلقها الشديد بشأن وجود مرتزقة روس في حقول النفط.
ومثلت استعادة حكومة الوفاق الوطني السيطرة على قاعدة الوطية، بدعم تركي، في مايو/ أيار الماضي، بداية انهيار مفاجئ لهجوم قوات حفتر الذي استمر 14 شهرا على العاصمة بهدف انتزاع السيطرة عليها وبداية لتراجعه على الساحل إلى خطوط أمامية جديدة.
المؤسسة الوطنية للنفط— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 26, 2020
تعرب المؤسسة عن قلقها الشديد بشأن تواجد مرتزقة روس في حقل الشرارة النفطي
مرتزقة روس وأجانب يتواجدون في حقل الشرارة النفطي، بعد أن قامت قافلة من عشرات السيارات العسكريه بدخول الحقل مساء امس الخميس والاجتماع بممثلين عن حرس المنشآت النفطية. pic.twitter.com/IIjtn9kq3F
وتدعم الإمارات وروسيا ومصر قوات حفتر، التي حظيت خلال تقدمها صوب طرابلس العام الماضي بمساعدة ضربات جوية مصرية وإماراتية.
واستعادت حكومة الوفاق السيطرة على كامل غرب ليبيا، واضطرت قوات حفتر الى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.
وتحشد حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر قواتهما على الخطوط الأمامية الجديدة بين مدينتي مصراتة وسرت.
وما تفعله من بعده يا #حفتر انكى وأمر..وستكون نهايتك كذلك.. https://t.co/XGdClgvMsa— Fathi Nabidi (@NabidiFathi) July 6, 2020
أما عن العقيد الليبي معمر القذافي، فبعد عقود من حكمه المستبد، اتهم خلاله مع أفراد عائلته بالفساد وإهدار مقدرات البلاد وكبت الحريات، انتفض الشعب الليبي في ثورة 17 فبراير/شباط 2011 مطالبا برحيله وإقامة نظام ديمقراطي تعددي.
وسرعان ما تحولت الثورة إلى المواجهات المسلحة بين الثوار وكتائب القذافي التي قتلت الآلاف من المدنيين، ورفض العقيد الليبي كل المبادرات التي دعته إلى التخلي عن الحكم، وواصل تشبثه بالسلطة، متهما الثوار بالخيانة والعمالة للغرب.
https://t.co/SwOeqlp3fx pic.twitter.com/Za7drXAOtb— Madani (@M3MA10) July 6, 2020
وقتل معمر القذافي في ظروف غامضة في مسقط رأسه بمدينة سرت يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011 عن عمر ناهز 69 سنة، بعد أن ألقي عليه القبض من قبل ثوار مدينة مصراتة. وظلت جثته معروضة في المدينة قبل أن يُدفن سرا في صحراء ليبيا.
#حفتر في 2011 : كيف يرضى القذافي أن يأتي بمرتزقة بالمال لضرب أبناء #ليبيا.. هذا شئ يُدمي القلب والله !!— Sihem Soulayman (@Sihem_Soulayman) July 6, 2020
على أساس أنت عندك قلب يعني ههههههه
كفوا عن الضحك على ذقون الشعب! pic.twitter.com/4mjQlf60ub
هذا الشخص بصدق عنده الفصام الحاد في الشخصية— بيارق الحق (@H8dPPQUfQNH2SZw) July 6, 2020
يحتاج طبيب نفسي بصدق https://t.co/cZmLAdZgVe
#حفتر في عام 2011 : كيف يرضى #القذافي أن يأتي بمرتزقة بالمادة لضرب أبناء #ليبيا .. هذا شئ يُدمي القلب والله ‼️..— المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) July 6, 2020
و الروس "فاغنر" والفرنسيس والجنجاويد الذين اتيت بهم أنتا يا حفتر يوزعون في الورد و الحلوى على أبناء ليبيا ؟.. pic.twitter.com/Ogruzo0Mlz