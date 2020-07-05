ليبيا
الأحد 5 يوليو 2020 10:57

ليبيا.. 190 من طلاب الكلية العسكرية يستكملون دراستهم في تركيا

أدى الهجوم الصاروخي لقوات حفتر على الكلية العسكرية بطرابلس أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين
الأناضول
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أن 190 من طلاب الكلية العسكرية في طرابلس، والذين كانوا يدرسون بها أثناء قصف قوات حفتر لها أوائل العام الجاري، غادروا إلى تركيا لاستكمال دراستهم.

جاء ذلك على لسان العميد طيار سعيد المالطي، المتحدث باسم الكلية العسكرية، بحسب ما نقلته صفحة عملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق على تويتر.

وقال المتحدث إن دفعتي المستجد (في بداية دراستهم) والمتقدم (بسنوات الدراسة) اللذين استهدفهما طيران حفتر أثناء تدريباتهم في الكلية مطلع العام الجاري، غادروا الجمعة إلى تركيا لإكمال دراستهم في إحدى الكليات العسكرية هناك (لم يذكرها).

وأوضح أن دفعة المستجد تضم 25 طالبا وستستغرق دراستهم 22 شهرا، بينما  تضم دفعة المتقدم 165 طالبا وستستغرق دراستهم 5 أشهر.

وأشار إلى أن "خيار إكمال دراستهم بالخارج كان مطروحا لدينا منذ أشهر نظرا إلى تأثر الطلاب من القصف الذي استهدفهم والمشاهد المؤلمة التي عاشوها".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، تعرضت الكلية العسكرية في طرابلس، لهجوم صاروخي أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين.

وأعلنت حكومة الوفاق الليبية، آنذاك، أن الهجوم تم بطائرة مسيرة صينية الصنع، زودت بها الإمارات قوات حفتر.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الكلية العسكرية في طرابلس
تركيا

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