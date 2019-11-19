الصراع في ليبيا
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:35

ليبيا.. 13جريحا مدنيا بقصف لقوات حفترعلى مصراتة

مركز مصراتة الطبي ينشر صورًا للجرحى
مواقع التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، إصابة مدنيين بقصف لقوات حفترعلى مدينة مصراتة غربي البلاد.
استهداف مدنيين
  • جرح 13 مدنيًا بينهم امرأة، بقصف لطائرات حفتر، على أحياء سكنية في مصراتة، نقلوا إلى مركز طبي في المدينة.
  • نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابع لحكومة الوفاق، صورًا تظهر جانبًا من آثار القصف الحربي على مصراتة.
  • قوات حفتر، أعلنت قصفها مستودعات للذخائر في مصراتة، بأربع غارات جوية، قائلة إن ذخائر وأسلحة نقلت حديثاً للمواقع المستهدفة.

مطالبات بلجنة تحقيق دولية
  • حكومة الوفاق، دعت الإثنين، مجلس الأمن إلى "التحرك العاجل"، وتشكيل بعثة أممية، لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر في ليبيا.
  • جاء ذلك في إفادة قدمها، وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، خلال جلسة لمجلس الأمن، بنيويورك، وبمشاركة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
  • بإفادته، قال سيالة: تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين، والبنية المدنية لطرابلس وضواحيها.
  • سيالة دعا لإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق انتهاكات قوات حفتر، وضرورة انسحاب الأخيرة إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل/نيسان الماضي.
  • وزير خارجية الوفاق، طالب مجلس الأمن إلزام الدول المتورطة في الشأن الليبي، بالكف عن أية أعمال تؤدي إلى إجهاض الجهود الساعية إلى إحلال السلام.
  • سيالة: العديد من الدول المعروفة لنا جميعًا، انتهكت قرار مجلس الأمن 1970، بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، وقامت بتزويد قوات حفتر بأسلحة متطورة.

خلفيات
  • تتكرر حوادث استهداف المدنيين بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس وعادة تتهم حكومة الوفاق طيران قوات حفتر بالمسؤولية عن تنفيذها.
  • طالبت الأمم المتحدة في مناسبات عدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى "جرائم الحرب".
  • الإثنين، اتهمت حكومة الوفاق، الإمارات بقصف مصنع للبسكويت جنوب العاصمة الليبية، ما تسبب بمقتل مواطنين ليبيين و5 وافدين من العمال الأجانب.
  • بينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.
  • تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية أسمتها "بركان الغضب".
  • تسببت المعارك في طرابلس، بسقوط نحو 1093 قتيلًا و5752 جريحًا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 128 ألف شخص، حسب تقارير للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حكومة الوفاق الليبية
مصراتة
حفتر
الأمم المتحتدة

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