الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:35
ليبيا.. 13جريحا مدنيا بقصف لقوات حفترعلى مصراتة
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، الثلاثاء، إصابة مدنيين بقصف لقوات حفترعلى مدينة مصراتة غربي البلاد.
استهداف مدنيين
- جرح 13 مدنيًا بينهم امرأة، بقصف لطائرات حفتر، على أحياء سكنية في مصراتة، نقلوا إلى مركز طبي في المدينة.
- نشر المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، التابع لحكومة الوفاق، صورًا تظهر جانبًا من آثار القصف الحربي على مصراتة.
- قوات حفتر، أعلنت قصفها مستودعات للذخائر في مصراتة، بأربع غارات جوية، قائلة إن ذخائر وأسلحة نقلت حديثاً للمواقع المستهدفة.
مطالبات بلجنة تحقيق دولية
- حكومة الوفاق، دعت الإثنين، مجلس الأمن إلى "التحرك العاجل"، وتشكيل بعثة أممية، لتوثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات حفتر في ليبيا.
- جاء ذلك في إفادة قدمها، وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، خلال جلسة لمجلس الأمن، بنيويورك، وبمشاركة الممثل الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
- بإفادته، قال سيالة: تطالب حكومة بلادي لجنة العقوبات بمحاسبة حفتر على الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها ضد المدنيين، والبنية المدنية لطرابلس وضواحيها.
- سيالة دعا لإرسال لجنة تقصي حقائق دولية لتوثيق انتهاكات قوات حفتر، وضرورة انسحاب الأخيرة إلى مواقعها السابقة قبل 4 أبريل/نيسان الماضي.
- وزير خارجية الوفاق، طالب مجلس الأمن إلزام الدول المتورطة في الشأن الليبي، بالكف عن أية أعمال تؤدي إلى إجهاض الجهود الساعية إلى إحلال السلام.
- سيالة: العديد من الدول المعروفة لنا جميعًا، انتهكت قرار مجلس الأمن 1970، بمنع توريد السلاح إلى ليبيا، وقامت بتزويد قوات حفتر بأسلحة متطورة.
خلفيات
- تتكرر حوادث استهداف المدنيين بالقصف الجوي في جنوب ووسط طرابلس وعادة تتهم حكومة الوفاق طيران قوات حفتر بالمسؤولية عن تنفيذها.
- طالبت الأمم المتحدة في مناسبات عدة بالامتناع عن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في طرابلس، مؤكدة أن هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى "جرائم الحرب".
- الإثنين، اتهمت حكومة الوفاق، الإمارات بقصف مصنع للبسكويت جنوب العاصمة الليبية، ما تسبب بمقتل مواطنين ليبيين و5 وافدين من العمال الأجانب.
- بينما تتهم حكومة "الوفاق" الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبو ظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.
- تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، فيما تتصدى الأخيرة لهذا الهجوم بعملية عسكرية أسمتها "بركان الغضب".
- تسببت المعارك في طرابلس، بسقوط نحو 1093 قتيلًا و5752 جريحًا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 128 ألف شخص، حسب تقارير للأمم المتحدة في يوليو/تموز الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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