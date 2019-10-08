الصراع في ليبيا
الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 12:26

ليبيا.. هدوء حذر بعد استعادة قوات الوفاق لمناطق جنوبي طرابلس

الوفاق استعادت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة
بركان الغضب
ساد هدوء حذر، صباح الثلاثاء، جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، إثر معارك بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، تقدمت فيها الأخيرة واستعادت السيطرة على عدة مناطق.
تقدم الوفاق
  • استعادت قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، السيطرة على مناطق جنوبي العاصمة كانت قد فقدتها قبل يومين، وذلك بعد مواجهات عنيفة، أمس الإثنين.
  • قوات الوفاق تمكنت من السيطرة على كامل منطقة العزيزية الرابطة بين مدينة غريان وطرابلس.
  • المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للوفاق، قال في بيان أمس إنها أحكمت السيطرة الكاملة على المنطقة من العزيزية إلى السبيعة بعد أن فرت قوات حفتر.
  • البيان: قوات الوفاق غنمت أربع آليات مسلحة بذخائرها، بينها مدرعة إماراتية، كما أسرت 9 من التابعين لفلول حفتر الهاربة.
  • بينما تتهم حكومة الوفاق الإمارات بدعم هجوم قوات حفتر على طرابلس، نفت أبوظبي في بيانات سابقة تلك الاتهامات.
  • رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أصدر أوامره أمس بتعزيز الوحدات المقاتلة بكافة الاحتياجات التي تتطلبها العمليات العسكرية.
معارك جنوبي طرابلس
  • دارت أمس الإثنين معارك طاحنة بين قوات الوفاق وقوات حفتر في محور السبيعة والطويشة ومنطقة تليس (شرق العزيزية) وفي عين زارة، جنوبي طرابلس.
  • مصدر عسكري من قوات الوفاق، أعلن استهداف طيران مسير تابع للحكومة، تمركزات لقوات حفتر في محور الطويشة والسعدية، جنوبي طرابلس.
  • المصدر العسكري للأناضول: القصف استهدف قوات لحفتر تسللت على الطريق الرئيسي الرابط بين منطقة العزيزية وطرابلس.
  • المصدر: قوات حفتر تمكنت الأحد من السيطرة على مناطق الساعدية والطويشة جنوبي طرابلس، بعد انسحاب قواتنا منها والآن بدأت قواتنا في استعادة السيطرة على تلك المناطق.
  • مركز الطب الميداني التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أعلن مصرع مسعف تابع له وإصابة آخر، نتيجة لقصف طيران قوات حفتر منطقة الطويشة جنوبي طرابلس.
  • الاشتباكات تجددت في محور عين زارة والخلة جنوبي طرابلس، وسُمعت أصوات الأسلحة الثقيلة بوضوح داخل العاصمة، وفق مراسل الأناضول.
خلفيات
  • الإثنين فجرًا، قصفت قوات حفتر أهدافا بالكلية الجوية في مصراتة، بعد استهدافها الأحد نادي الفروسية غرب طرابلس، وسط تنديد أممي.
  • حكومة الوفاق جددت مطالباتها بإرسال بعثة تقصى حقائق وإجراء تحقيق دولي في انتهاكات حفتر.
  • منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات حفتر هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
  • حفتر أجهض جهودًا أممية لعقد حوار بين الليبيين، فيما تسعى الأمم المتحدة حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا، لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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