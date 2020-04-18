الصراع في ليبيا
السبت 18 أبريل 2020 14:20

ليبيا.. قوات حكومة الوفاق تطلق عملية عسكرية لاستعادة ترهونة

تمكنت قوات الوفاق من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان
الأناضول
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية السبت، إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس.

وقال مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق، إن قواتهم بدأت عملية تحرير ترهونة التي تعتبر غرفة عمليات قوات خليفة حفتر الرئيسية غربي ليبيا.

وأضاف المصدر للأناضول "القوات الحكومية تحرز تقدما باتجاه ترهونة من عدة محاور، أبرزها منطقة القربولي شرق طرابلس ومدينة مسلاتة جنوبها".

يشار إلى أنه في 26 يونيو/حزيران 2019 سيطرت قوات الوفاق على مدينة غريان (جنوب طرابلس) التي كانت حينها غرفة العمليات الرئيسية لقوات حفتر غربي ليبيا، ليتم نقلها إثر ذلك إلى ترهونة.

ورغم إعلان قوات حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة للتركيز على جهود مكافحة كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة في 26 من مارس/آذار الماضي، عملية عاصفة السلام العسكرية ضد قوات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وضمن عاصفة السلام، تمكنت القوات الحكومية، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، أبرزها صبراتة وصرمان، ما يعني سيطرتها على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية.

المصدر
الأناضول
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حكومة الوفاق
حفتر
الصراع في ليبيا

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