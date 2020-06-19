الصراع في ليبيا
الجمعة 19 يونيو 2020 14:26

ليبيا.. قوات الوفاق تضبط مخزن متفجرات ومواد كيماوية لقوات حفتر في ترهونة (فيديو)

قوات حكومة الوفاق تلقي القبض على 10 من فلول قوات حفتر
مواقع التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، ضبط مخزن تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يحتوي على 200 برميل متفجر، في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وذكر بيان نشرته عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق، أن "أبطال المنطقة العسكرية الغربية يُسيطرون على مخزن يحتوي على 200 برميل متفجر ومواد كيماوية في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)".

وأوضح البيان أن المخزن كانت تخطط قوات حفتر لاستخدامه في الهجوم على طرابلس.

كما أعلن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، عن تمكن الغرفة الأمنية لتأمين وحماية الطريق الساحلي من القبض على 10 أفراد من فلول قوات حفتر كانوا مختبئين في منطقة القربوللي.

وفي 5 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت قوات الوفاق تحرير مدينة ترهونة بالكامل، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور. ولا تزال قوات الوفاق تقوم بتمشيط المدينة وتأمينها، خاصة مع انتشار الألغام التي وضعتها قوات حفتر في الطرقات والمنازل قبل انسحابها من المدينة.

وجاء تحرير ترهونة، عقب يوم واحد من إعلان قوات الوفاق تحرير العاصمة طرابلس بالكامل، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت قوات حفتر، وبدعم من دول عربية وأوربية، احتلت مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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