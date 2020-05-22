ليبيا.. قوات الوفاق تستولي على مدرعة مصرية وآليات عسكرية في مدينة الأصابعة (فيديو)
وقال المركز في بيان، إن المدرعة التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من طراز TERRIER LT-79 وهي مدرعة مصرية من إنتاج عام 2018.
وأضاف المركز أن المدرعة هي الثانية التي تُسيطر عليها قوات الوفاق خلال ثلاثة ايام بعد سيطرتها على مدرعة مصرية في عمليات تحرير قاعدة الوطية الجوية يوم الإثنين الماضي.
كما نشر مقطع فيديو يصور استيلاء قوات الوفاق على 7 آليات عسكرية تابعة لقوات حفتر في مدينة الأصابعة.
وقالت حكومة الوفاق الليبية أمس الخميس إن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات في الجبل الغربي، جنوب غربي العاصمة طرابلس، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقال بيان الحكومة إنه تمت "السيطرة على بلدات تيجي، 228 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، وبدر، 240 كيلومترا جنوب غربي طرابلس، ومدينة الأصابعة، 50 كيلومترا جنوب طرابلس خلال 72 ساعة فقط".
#عملية_بركان_الغضب: #انفوغرافيك: #تيجي #بدر و #الاصابعة بلدات و مناطق سيطرت عليها قواتنا البطلة في الساعات 72 الاخيرة #عاصفة_السلام#ليبيا pic.twitter.com/dREUPRoQFk— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 21, 2020
ونجحت قوات حكومة الوفاق في تكبيد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر خسائر فادحة خلال الأسابيع الماضية وتمكنت من السيطرة على كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس.
وتمكنت قبل أيام قليلة من السيطرة على قاعدة "الوطية" الاستراتيجية، 140 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طرابلس.
وأعلنت الحكومة الليبية أن هدفها يكمن في بسط السيطرة الأمنية على كامل تراب البلاد، لإدارة العملية السياسية مع "المؤمنين بالدولة المدنية الديمقراطية".