ليبيا.. قوات الوفاق ترصد وصول أسلحة ومرتزقة لدعم حفتر قرب الجفرة
وأوضح الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، أن الأرتال المسلحة تتكون من خليط من مرتزقة الجنجويد ومسلحي شركة فاغنر الروسية، بالإضافة إلى سوريين ويمنيين، على متن 112 آلية مسلحة وسيارات الذخيرة، وهم من المساندين لقوات خليفة حفتر.
وأضاف أن قوات اللواء حفتر "تجمع مئات من المرتزقة التشاديين والجنجويد في معسكر تدريب في منطقة زلة (وسط)، وأنها (..) أقامت نقاط تفتيش من شرق سرت حتى الجفرة ومنها حتى جنوب سبها (جنوب)".
وأشار قنونو إلى أنه تم رصد وصول 70 آلية مسلحة وشاحنات ذخيرة لمرتزقة الجنجويد المساندين لقوات حفتر، إلى سرت خلال الساعات الأخيرة.
ولفت إلى أن "التعليمات صدرت من قيادة العمليات إلى كل وحداتنا البرية والجوية للاستعداد التام، وأن يبقوا أيديهم على الزناد للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".
#عملية_بركان_الغضب: المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو: وحدة المخابرة و تحليل المعلومات التابعة لقيادة...Posted by عملية بركان الغضب on Saturday, 29 August 2020
خرق وقف إطلاق النار
والخميس، أعلنت قوات الوفاق أن قوات حفتر خرقت اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد مستهدفة قواته بأكثر من 12 صاروخ غراد، في خطوة قد تنسف العمل على التوصل إلى حل سياسي.
وحذرت حكومة الوفاق قوات حفتر من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت، شمالي البلاد، وتراغن، جنوب غربي البلاد.
وقالت الحكومة في بيان، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميا إلى مرحلة أكثر استقرارا".
وأكد بيان لغرفة عمليات سرت والجفرة التابعة للوفاق أنها "لن تتوانى في الرد على هذه التصرفات وفق ما تقره العمليات الميدانية".
صدرت التعليمات من قيادة العمليات الى كل وحداتنا البرية و الجوية الاستعداد التام و ان يبقوا ايديهم على الزناد للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) August 29, 2020
ومنذ الحادي والعشرين من أغسطس/ آب الجاري، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر.
ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع قوات حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة.