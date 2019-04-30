ليبيا: قوات الوفاق تتقدم جنوبي طرابلس وتستعيد معسكر اليرموك

قوات حكومة الوفاق استعادت سيطرتها متقدمة إلى ما بعد معسكر اليرموك

أفاد مصدر عسكري ليبي أن قوات حكومة الوفاق استعادت السيطرة على محور معسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

ما الذي حدث في معارك طرابلس؟

المصدر العسكري قال إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حاولت التقدم باستخدام الكثافة النارية والمدفعية الثقيلة في محور اليرموك، إلا أن قوات حكومة الوفاق سرعان ما استعادت سيطرتها متقدمة إلى ما بعد معسكر اليرموك.

المصدر العسكري: شنت قوات حكومة الوفاق الوطني من محور السبيعة جنوبي طرابلس هجوما على تمركزات قوات حفتر.

رواية المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني:

المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو قال إن دولاً تدخلت بطائراتها لدعم حفتر في حربه على العاصمة.

أضاف المتحدث أن الغارات التي شنتها هذه الطائرات استهدفت منازل المدنيين بشكل متعمد.

قنونو: "بعد عجز المليشيات الانقلابية تحقيق تقدمات على الأرض منذ بدأ غزوها نحو طرابلس، تدخلت الدول الداعمة لمجرم الحرب حفتر بطيرانها الحربي مستهدفة بشكل متعمد منازل المدنيين آخرها صباح أمس الإثنين بمنطقة عين زارة، وقبلها في أبوسليم مخلفة ضحايا بين المدنيين".

المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد قنونو

رواية المتحدث باسم قوات حفتر:

قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر إن الساعات القادمة حاسمة وقاضية في معركتهم في ليبيا.

أضاف المسماري في مؤتمر صحفي أن الدفاع الجوي التابع لقوات حفتر جاهز للتعامل مع أي طائرات معادية، كما أكد إصراره على التقدم وتدمير من وصفهم بالإرهابيين في طرابلس.

تابع المسماري إنه يتم تجنيد شباب جدد جاهزين لأداء المهام العسكرية، وفق تعبيره.

قال المسماري إن قواتهم شنت هجوما مباغتا على محور صلاح الدين اليرموك، مستفيدة من الضربات الجوية طوال اليومين الماضيين.

أضاف في مؤتمر صحفي في بنغازي، أن قوات حكومة الوفاق تحاول ضرب قوات حفتر خلف خطوطهم في منطقة السبيعة جنوب العاصمة طرابلس.

أحمد المسماري الناطق باسم اللواء المتقاعد خليفة حفتر (رويترز)

قُصر قاموا بتسليم أنفسهم:

القوى الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الليبية أذاعت شهادات لقُصر سلموا أنفسهم لها أثناء اشتباكات مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ذكر القصر في شهاداتهم أنهم لم يكونوا على علم بأنهم ذاهبون للحرب في طرابلس وإنما للمشاركة فقط في استعراض عسكري في الزاوية.

قال القُصر إن عمر الماغوري القائد في قوات حفتر أخبرهم بأنهم ذاهبون للمشاركة في العرض العسكري وقد تم اكتتابهم مطلع هذا العام ودربوا لقرابة 20 يوما لهذا الغرض.

أوضحوا أنهم أثناء المواجهات مع قوات حكومة الوفاق خاطبهم عناصر تلك القوات بأن سلموا أسلحتكم تسلموا فامتثلوا وسلموا أسلحتهم وعاملتهم تلك القوات معاملة حسنة.

وكان وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، قال إن مشاهدة أطفال قصر في صفوف قوات حفتر أمر يدمي القلب وفضيحة بامتياز.

مجلس النواب الليبي في انعقاد دائم:

قرر أعضاء من مجلس النواب الليبي، الانعقاد الدائم لجلسات البرلمان في العاصمة طرابلس، وحتى انتهاء أزمة هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

أكد أعضاء البرلمان أنهم سيعقدون جلسة، الخميس المقبل، لاختيار رئيس جديد ونائبين لمجلس النواب، طبقا لنصوص اتفاق الصخيرات.

استنكرت أحزاب سياسية ليبية هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، وقصف المدنيين الآمنين بدعم إقليمي ودولي بالمال والسلاح وفق قولها.

عدنان النجار الناطق باسم حزب الجبهة الوطنية قال: "نحث حكومة الوفاق الوطني على تشكيل حكومة حرب وضرورة الإسراع في تعيين وزير للدفاع واستكمال الإجراءات المتعلقة بمذكرة الاعتقال الدولية في حق مجرم الحرب حفتر ومن شاركه ودعمه في العدوان وعدم التعامل معه إلا بصفته مطلوبا للعدالة.

دعوة أممية لحماية المدنيين:

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن قلق المنظمة الدولية إزاء استمرار القصف العشوائي والغارات الجوية على المناطق السكنية في العاصمة الليبية طرابلس.

دعا دوجاريك جميع الأطراف لحماية المدنيين، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك عدد غير معروف من المدنيين محاصرين في منازلهم بسبب القتال في الخطوط الأمامية.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

في السياق ذاته عبرت سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن قلق بلادها البالغ من التصعيد العسكري في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا التصعيد يستوجب اتخاذ إجراءات حاسمة من مجلس الأمن لردع المسؤولين عنه. وأكدت السفيرة في كلمة لها بمجلس الأمن دعم قطر الكامل لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية، ودعمَها لجهود المبعوث الأممي لليبيا في إيجاد حل سياسي عادل للأزمة.

مسلحون أطلقوا قذيفة صاروخية على حقل الشرارة: