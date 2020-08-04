الصراع في ليبيا
الثلاثاء 4 أغسطس 2020 20:07

ليبيا: قبائل "التبو" ترفع دعوى قضائية دولية ضد حفتر

اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
مواقع التواصل
أعلنت قبائل "التبو" الليبية، اليوم الثلاثاء، رفع دعوى قضائية دولية ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان لزعيم قبائل "التبو" عيسى عبد المجيد منصور، بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لقصف قوات حفتر حي سكني بمدينة مرزق جنوبي ليبيا.

وأفاد البيان بـ"رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية (مقرها هولندا) لمعاقبة المجرمين والإرهابيين الذين ارتكبوا مجزرة قصف حي سكني بمدينة مرزق".

وأوضح أن "المجزرة الأليمة التي ارتكبت عن قصد مع سبق الإصرار في حق قبائل التبو في مدينة مرزق، من قبل قوات مجرم الحرب خليفة حفتر كانت باستخدام طائرات حربية تابعة للإمارات".

وحمل البيان "حكومة الوفاق (المعترف بها دوليا) والمنظمات والجهات الحقوقية مسؤولية ملاحقة ومعاقبة المجرمين وتقديمهم للعدالة وفق القانون".

كما رفض "استغلال أي جهة اجتماعية أو سياسية أو قانونية هذه القضية؛ بهدف التأثير على مجريات الدعوى الجنائية أمام المحكمة لملاحقة المجرمين".

وأعلنت قبائل "التبو" تأييدها لحكومة الوفاق الشرعية ورفض الانقلاب على الثورة الليبية، ودعم مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة وفق دستور البلاد، حسب البيان ذاته.

وفي 4 أغسطس/ آب 2019، قتل أكثر من 40 شخصا وأصيب نحو 60 آخرون، في قصف جوي شنه طيران تابع لقوات حفتر على حي سكني في مرزق.

ويواجه حفتر دعاوى قانونية وملاحقات قضائية في عدد من المحاكم الدولية.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة، وسط دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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