الصراع في ليبيا
الأحد 7 يونيو 2020 21:12

ليبيا: غليان بعد مقتل 3 شقيقات بأيدي مليشيا حفتر.. ماذا حدث؟

محمود هرودة (يسار) يتوعد مليشيا حفتر بعد قتلهم شقيقاته الثلاث
محمود هرودة (يسار) يتوعد مليشيا حفتر بعد قتلهم شقيقاته الثلاث
مواقع التواصل
سادت حالة من الغليان بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إثر مقتل 3 شقيقات في بلدة ترهونة على يد مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، واصفين إياها بالجريمة التي لا تغتفر.

وأضاف المغردون أن قتل الشقيقات الثلاث يأتي انتقامًا من شقيقهم وردًا على انضمامه لقوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليًا.

وكان نشطاء قد أعلنوا، في 5 أبريل/نيسان الماضي، اختطاف كل من "ليلى هرودة، وحواء هرودة، وإيمان هرودة وأخذهم لمكان غير معلوم"، ونشر شقيقهم استغاثة عبر مواقع التواصل.

وعثر محمود هرودة على جثث شقيقاته بين عدد من الجثث داخل ثلاجات الموتى، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية على ترهونة.

واعتبر مغردون أن ما حدث هو جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، مؤكدين أن ذلك العمل الإجرامي واكبه صمت بعض مشايخ بلدة ترهونة وتقاعس قوات الأمن.

وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني قد سيطرت على ترهونة بعدما هزمت مليشيا حفتر، ثم تابعت قوات الوفاق زحفها إلى الشرق لتحرير سرت من قبضة مليشيا المتقاعد.

وبعد هزيمته، عقد حفتر مؤتمر في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس ما يّطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا عقيلة صالح، وقال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5".

واستغرب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكريًا على الأرض" على حد قوله، مؤكدًا أن المتقاعد "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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