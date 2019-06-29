ليبيا: غريان في قبضة الوفاق وحفتر يأمر بضرب الأهداف التركية

في وقت أحكمت فيه قوات حكومة الوفاق الليبية، سيطرتها على مدينة غريان الاستراتيجية على بعد 100 كلم جنوب غرب العاصمة طرابلس، أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بضرب "كافة الأهداف التركية

وعقب السيطرة على غريان، قالت قوات حكومة الوفاق إنها عثرت على أسلحة متطورة أمريكية وإماراتية تركتها قوات حفتر.

وأظهرت صور من المدينة أسلحة في صناديق كتب عليها أنها من دولة الإمارات، كما أظهرت صواريخ متطورة مضادة للدروع الأمريكية الصنع.

وكانت طائرات تابعة لقوات حفتر شنت غارات عدة على معسكر في غريان في محاولة لتدمير هذه الأسلحة.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر في المجلس البلدي لمدينة غريان قوله إن قوات حفتر تركت 31 جثة من جثث جنودها في مستشفى غريان العام.

ضرب الأهداف التركية:

أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قواته بضرب السفن التركية وكافة "الأهداف الاستراتيجية التركية" وقال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري إن الأوامر صدرت" للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب وللقوات البرية باستهداف كافة الأهداف الاستراتيجية التركية".

لم يوضح المسماري كيف ستتمكن قواته من فرض حظر طيران في منطقة غير خاضعة لسيطرتها.

اتهم المتحدث تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق الوطني في استعادة السيطرة على مدينة غريان الاستراتيجية التي تعتبر القاعدة الخلفية الرئيسية لحفتر في معاركه جنوب العاصمة.

عسكريان من قوات خليفة حفتر يعالجان في مستشفى بمدينة غريان

السيطرة على غريان:

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، أنها استعادت السيطرة على غريان، المدينة الاستراتيجية الواقعة على بعد 100 كلم جنوب غرب طرابلس والتي كانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر تسيطر عليها وتتخذها مقرا لقيادة عملياتها العسكرية.

قال مصطفى المجعي، المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق "غريان تحت السيطرة بالكامل" مؤكدا أن "السيطرة على المدينة انتصار هام واستراتيجي" وأوضح أن المدينة كانت تتخذها قوات حفتر "غرفة العمليات الرئيسية العسكرية بالمنطقة الغربية التي تقدم الدعم اللوجستي لقواتها جنوب طرابلس".

أكد خسارة قوات حفتر عشرات القتلى إضافة إلى أكثر من 18 مقاتلا أسرتهم قوات حكومة الوفاق أثناء عملية السيطرة على المدينة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر، أن قوات حكومة الوفاق سيطرت على أجزاء من مدينة غريان، من دون أن يقر بخسارة المدينة بأكملها.

غريان أكبر مدينة في الجبل الغربي من حيث عدد السكان والمساحة، وهي معبر حيوي لسكان الجبل الذين يتخطى عددهم نصف مليون نسمة في طريقهم إلى العاصمة طرابلس.

تشكل استعادة قوات حكومة الوفاق غريان أول تقدم عسكري هام لها منذ سيطرت قوات حفتر على المدينة في بداية هجومها على طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف.

كما تشكل سيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، على غريان ضربة كبيرة لقوات حفتر حيث كانت غريان القاعدة الأمامية الرئيسية لقوات حفتر تصل إليها القوات والأسلحة والذخيرة من الشرق.

أطفال في أحد الشوارع بمدينة غريان بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية (رويترز)

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