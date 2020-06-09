الصراع في ليبيا
الثلاثاء 9 يونيو 2020 17:37

ليبيا.. صور ترصد وصول طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية إلى بنغازي (فيديو)

أظهرت مواقع رصد الملاحة الجوية، قيام طائرة تابعة للمخابرات الإيطالية برحلة، أمس الإثنين، إلى بنغازي، بالتزامن مع تطورات الأحداث على الساحة الليبية.

والطائرة تصنيع  فرنسي من طراز Dassault Falcon-900LX وهي تابعة للمخابرات الإيطالية، وفق موقع  "إتيمال رادار" الإيطالي المتخصص في رصد حركة الطائرات والسفن.

وبالنسبة لتحرك الطائرة، تشير بيانات موقع فلايت أوير ومواقع رصد أخرى، لرحلة للطائرة المشار إليها انطلقت أمس ٨ يونيو/حزيران الجاري من مطار روما شيامبينو الدولي في إيطاليا وهبطت بالقرب من بنغازي.

وبتتبع رمز الطائرة، تبين أنها قامت برحلات سابقة إلى مطار بنينا في بنغازي آخرها كانت بتاريخ 3 يونيو/حزيران الجاري.

وأخرى بتاريخ 13 فبراير/شباط من العام الجاري.

وثالثة بتاريخ 7 يناير/كانون الثاني من العام الجاري.

يأتي ذلك، بينما تواصل قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، تقدمها نحو الشرق الليبي، وخسارة اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقاعدتي الوطية والجفرة الجويتين.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق من تدمير أعداد كبيرة من المنظومة الروسية خلال الأسابيع الماضية أثناء استعادتها للسيطرة على مدن الغرب الليبي وقاعدة الوطية.

وقالت حكومة الوفاق إن قواتها ستواصل التقدم نحو سرت (450 كلم شرق طرابلس) إلى أن تستعيد السيطرة عليها، وسط نشاط دبلوماسي واسع بعد هزائم متوالية لقوات حفتر خلال الأيام الماضية في ضواحي طرابلس الجنوبية وترهونة (80 كلم تقريبا جنوب شرق العاصمة).

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة تلفزيونية مع قناة "تي آر تي" التركية إنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب التطورات في ليبيا، حيث أكد له أن تركيا ماضية في دعم الشرعية.

من ناحيتها، قالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو أكدا من جديد التزامهما المتبادل للمساعدة في تهيئة الظروف للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في ليبيا.

وبينما تجاهلت حكومة الوفاق المبادرة المصرية، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعمه لمبادرة القاهرة حول التسوية في ليبيا، كما أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن دعمها لجهود وقف إطلاق النار في ليبيا.

أما المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوربي بيتر ستانو فقال إن أي مبادرة بشأن ليبيا يجب أن تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وأضاف في تصريحات أن هذه المبادرة يجب أن تشمل جميع الأطراف دون استثناء.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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