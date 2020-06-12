الصراع في ليبيا
الجمعة 12 يونيو 2020 10:43

ليبيا.. خبراء من الجيش التركي يطهرون طرابلس وترهونة من ألغام قوات حفتر (صور)

صورة لعناصر من الجيش التركي أثناء قيامهم بتتبع وإزالة الألغام التي زرعتها قوات حفتر
مواقع التواصل
شرع خبراء من الجيش التركي بتفكيك وإزالة ألغام زرعتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى.

ونشرت وسائل إعلام تركية وليبية صور فرق إزالة الألغام التركية.

وقال مصدر رسمي من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق للجزيرة، إن وصول الفريق التركي لتتبع الألغام ونزعها جاء بناء على اتفاقية التعاون الأمني الموقع بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قد زرعت كميات كبيرة من الألغام أثناء انسحابها من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الغرب الليبي.

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان، إن الوزير محمد الطاهر سيالة، التقى في طرابلس بسفير تركيا لدى ليبيا سرحان آكسن.

وأفاد البيان، أن سيالة وآكسن "تابعا خلال اللقاء عمل فريق إزالة الألغام التركي الذي باشر عمله أخيرا في تطهير جنوب طرابلس، وترهونة، ومناطق أخرى من الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر المعتدية".

وذكر أن اللقاء "تناول آخر المستجدات في ليبيا، والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات".

وأكد السفير التركي لوزير الخارجية الليبي، حسب البيان، "استمرار وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الليبي وحكومته باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد".

وأضاف السفير التركي أن "هذا الموقف مستمد من القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بالشأن الليبي".

وأخيرا ، حققت قوات حكومة الوفاق الوطني انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، في الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
خدمة سند

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