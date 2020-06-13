الصراع في ليبيا
الأحد 14 يونيو 2020 01:15

ليبيا: حكومة الوفاق تعتقل قائدا عسكريا بارزا بقوات حفتر (فيديو)

قوات الوفاق تعتقل القائد العسكري بقوات حفتر اللواء عمر تنتوش الورشفاني
قوات الوفاق تعتقل القائد العسكري بقوات حفتر اللواء عمر تنتوش الورشفاني
الجزيرة
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليًا)، السبت، اعتقال قائد عسكري في قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وألقت قوات حكومة الوفاق القبض على اللواء عمر تنتوش الورشفاني أحد قادة ما عرف في 2015 بجيش القبائل، والذي اشتهر بمناوءة الثورة الليبية.

وتكون جيش القبائل من عسكريين ومسلحين مدنيين موالين لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي قبل أن ينضم أفراده بكامل عتادهم إلى قوات حفتر.

إبادة جماعية 

وفي سياق متصل، اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، السبت، قوات حفتر بارتكاب جرائم إبادة جماعية وزراعة ألغام بلعب الأطفال في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها، وطالب المجلس بـإدانة دولية وتحقيقي أممي في جرائم قوات حفتر، ومحاسبة مرتكبيها ومن ساندهم.

 

وقال المجلس، في بيان نشره عبر حسابه على موقع فيسبوك، لقد تكشّف للعالم فظائع من جرائم للإبادة الجماعية ارتكبتها قوات حفتر، الأمر الذي تستحق عليه الإقصاء من أن تكون شريكا بالسلام.

وكشف أن قوات حفتر أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (جنوب طرابلس)، وألقت بها جميعا في آبار المياه، وقتلت أطفالا، ودفنت رجالا أحياء وهم مقيدو الأيدي والأرجل.

مقبرة جماعية في ترهونة

 

وأضاف البيان "لا تزال الفظائع تتكشّف لفرقنا العاملة في انتشال الجثث، والواقع أن مئاتٍ دفنوا في مقابر جماعية مجهولة، أو لا يزالون في عداد المفقودين".

وأعلنت قوات الوفاق الوطني، الجمعة، العثور على 3 مقابر جماعية في مدينة ترهونة ومحيطها، تضاف إلى 8 مقابر أخرى عثر عليها بالمدينة في الأيام القليلة الماضية، بمناطق كانت تسيطر عليها قوات حفتر.

وذكر المجلس الرئاسي، أن قوات حفتر ارتكبت جريمة أخرى في محيط طرابلس، بزراعة الألغام في لعب الأطفال وزوايا المنازل المدنية، وأشار أن بعض الألغام مزودة بتقنيات حديثة تكفي لإيذاء فرقة كاملة لنزع الألغام قبل أن تفككها.

ورجح المجلس، أن تكون عناصر أجنبية زرعت تلك الألغام، وطالب بتحقيق -تقوده الأمم المتحدة- في جرائم قوات  حفتر، ينصف الشعب الليبي ويحاسب القتلة ومن ساندهم.

كما دعا إلى إدانة دولية لكل من أسهم بهذه الجرائم التي لا تمت للإنسانية بصلة، وناشد العالم مساعدته في التغلب على مخاطر الألغام.

وأعلنت قوات الوفاق، اليوم السبت، وفاة امرأة وإصابة ابنها إثر انفجار لغم أرضي زرعته قوات حفتر في منطقة القبايلية بعين زارة، جنوب طرابلس، وفق بيان للمركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

وكان 27 شخصًا قد قتلوا وأصيب 40 آخرون بجروح، الخميس الماضي، جراء انفجار ألغام زرعتها قوات حفتر داخل مناطق سكنية كانت تسيطر عليها.

ومؤخرًا، حقق الجيش انتصارات على مليشيا حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

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اعتقال 10 عناصر من قوات حفتر في ترهونة

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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