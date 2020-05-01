ليبيا.. تقدم لقوات الوفاق وثوار سبها يعلنون إدانتهم لحفتر (فيديو)

سيطرت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، على أجزاء واسعة في اثنين من محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي "قواتنا تمكنت اليوم من إحراز تقدم في محوري المشروع وشارع الخلاطات، والسيطرة على أجزاء واسعة".

وأضاف أن قوات الوفاق تمكنت من السيطرة على تمركزات فقدتها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتحاصر حاليا "معسكر حمزة" (في محور المشروع) جنوبي طرابلس.

وذكر المجعي أن تقدم قوات الوفاق يأتي بعد تمهيد من المدفعية التي استطاعت تدمير عدة آليات مسلحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويأتي تقدم القوات الحكومية في إطار سلسلة من الهزائم الميدانية التي تكبدتها قوات حفتر في معظم محاور القتال بطرابلس.

دعم الوفاق وإدانة حفتر

و أعلن ثوار سبها جنوبي ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني وأعيان المدينة تمسكهم بشرعية حكومة الوفاق ورفضهم "حكم العسكر" وإدانتهم لهجوم حفتر على العاصمة وقصفه المدنيين.

وقال بيان مصور نشرته وسائل إعلام محلية الخميس إن "هناك محاولات للقضاء على ثورة السابع عشر من فبراير، من خلال دول محور الشر المتمثلة في الإمارات والسعودية ومصر وبدعم من دول عظمى كروسيا وفرنسا لدعم حفتر بكل الإمكانيات".

وأشار البيان إلى أن هدف ذلك المحور ودعمه لحفتر "السيطرة على الحكم بليبيا بقوة السلاح وإرجاع البلاد لحكم العسكر الذي رفضه الليبيون في السابع عشر من فبراير شباط 2011 ومحاولة استنساخ تجربة السيسي في مصر".

وأعلن المشاركون في البيان تمسكهم بالاتفاق السياسي مرجعية للحل في ليبيا الذي نتج عنه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وتمسكهم بشرعية حكومة الوفاق المعترف بها دولياً برئاسة فايز السراج. وأكدوا رفضهم التام للعودة لحكم العسكر والتمسك بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وفق دستور معتمد للبلاد.

وأدان البيان القصف العشوائي المدمر بكل أنواع الأسلحة على المدنيين في العاصمة طرابلس وتدمير البنية التحتية كالمستشفيات وسيارات الاسعاف.