السبت 12 أكتوبر 2019 22:15
ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي مع تركيا
أكدت وزارة الخارجية الليبية، السبت، رفضها طلب الجامعة العربية خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع تركيا.
ليبيا ترفض طلب الجامعة العربية
- وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا قالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "ليبيا ترفض خفض التمثيل الدبلوماسي ووقف التعاون مع الجمهورية التركية".
- يأتي تأكيد الوزارة عقب إصدار الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بيان طالب الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي لدى تركيا، حسب البيان.
- في وقت سابق السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية، امتناع مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، السبت، عن إلقاء كلمة بلاده في الاجتماع العربي بالقاهرة، لبحث الأوضاع الأخيرة في سوريا.
يذكر أن قطر والصومال تحفظتا على البيان الختامي لوزراء الخارجية العرب الذي انتقد عملية "نبع السلام".
ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمالي سوريا، الأربعاء الماضي، لتطهير منطقة شرق الفرات من الإرهابيين، وتهيئتها لعودة اللاجئين.
خلفيات
- تغيب سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها بالجماعة العربية منذ العام 2012، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد القوة المفرطة في التعامل مع الاحتجاجات التي انطلقت منتصف مارس/آذار 2011.
- الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من عناصر القوات الكردية وتنظيم الدولة، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
- تقول تركيا إن العملية العسكرية شرق الفرات تهدف إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية