ليبيا
الاثنين 18 مايو 2020 11:29

ليبيا.. تدمير ثالث منظومة دفاع جوي روسية ومنظومة تشويش وطائرة مسيّرة (فيديو وصور)

بقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر
مواقع التواصل الاجتماعي
أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية عن تدمير منظومة دفاع جوي بانتسير روسية ومنظومة تشويش إلكترونية في ضربات جوية جنوب سرت.

وتعد هذه ثالث منظومة دفاع جوي من طراز بانتسير  "Pantsir S1"روسية يتم تدميرها خلال ضربات جوية لحكومة الوفاق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتمكنت قوات الوفاق من السيطرة على قاعدة الوطية بالكامل صباح اليوم، بعد ضربات جوية كثيفة شنتها خلال الأيام الماضية.

وفي تغريدة على حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش، عقيد طيار محمد قنونو، أن سلاح الجو وجّه عند فجر الإثنين ضربات جوية على منطقة واقعة على بعد 6 كم جنوب مطار السبعين على طريق الرواغة دمرت خلالها منظومة دفاع الجوي بانتسير الروسية، ومنظومة تشويش إلكترونية، كانت في طريقها لدعم قوات حفتر.

وعرض حساب العملية على فيسبوك مقطع فيديو لاستهداف وتدمير منظومتي دفاع جوي روسيتين في وقت سابق أمس الأحد.

كما عرض المركز الإعلامي صورا تُعرض لأول مرة لبقايا حطام طائرة وينق لونق صينية الصنع دعمت بها الإمارات قوات حفتر بعد ان استهدفتها قوات الوفاق فجر الأحد في سماء المنطقة بين زوارة والجميل.

وذكر الحساب أن الطائرة هي نفس الطائرة التي احتفلت قوات حفتر منذ يومين بإسقاطها وبثت أولى الصور لها قبل أن تكتشف حقيقة الأمر.

ومنذ 4 أبريل 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوربية، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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بركان الغضب
الوفاق
منظومة دفاع جوي
حفتر

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