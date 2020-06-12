الصراع في ليبيا
الجمعة 12 يونيو 2020 22:12

ليبيا تدعو الجنائية الدولية للتحقيق في "مجازر" حفتر بترهونة (فيديو)

دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "مجازر" ارتكبتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد العثور على 8 مقابر جماعية في مدينة ترهونة.

وقال السني، الجمعة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "العثور في ترهونة على 8 مقابر جماعية وجثث لعائلات وأفراد من المدينة ملقاة في آبار وحاويات وبعضهم دفنوا أحياء".

وأضاف: "جميع من قتل في تلك المجازر قتل خلال فترة سيطرة مليشيات حفتر على المدينة، فمن لا يزال يتحدث عن حوار مع مجرم الحرب هذا؟ وهل محكمة الجنايات الدولية تحتاج أدلة أخرى ضده".

ووصف سفير هولندا إلى ليبيا لارس تومرز صور وتقارير المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بأنها "مشهد مروع وغير مقبول".

وأكد تومرز في تغريدة عبر حسابه على تويتر دعم هولندا لدعوة البعثة الأممية في ليبيا، إلى إجراء تحقيق محايد بشأن المقابر الجماعية.

ودعا جميع الأطراف إلى "ضمان حماية حقوق الإنسان والمساءلة القانونية في كل أنحاء ليبيا".

والخميس، دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى تحقيق سريع وشفاف في اكتشاف 8 مقابر جماعية معظمها بمدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس.

ودعت البعثة اللجنة التي شكلها وزير العدل الليبي للتحقيق في القضية إلى حماية مواقع المقابر الجماعية والتعرف إلى الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة الجثامين إلى ذويهم.

وقالت البعثة، في بيان، إنه "وفقا للقانون الدولي، فإنه يتعين على السلطات الليبية إجراء تحقيق سريع وشفاف وفعال بالتقارير حول ارتكاب حالات قتل خارج نطاق القانون".

وقالت "عملية بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا إن الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عثرت على عدة مقابر جماعية في ترهونة عقب سيطرتها عليها بعد انسحاب قوات حفتر منها.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول

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