الصراع في ليبيا
الاثنين 8 يونيو 2020 17:43

ليبيا: الوفاق تسيطر على منطقتين جنوب سرت (فيديو)

دبابة لقوات حفتر سيطرت عليها قوات الوفاق خلال تقدمها نحو مدينة سرت
وسائل التواصل
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، مساء الأحد، السيطرة على منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت (شرق) من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان مقتضب لغرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش الليبي.

وأوضحت الغرفة في البيان أنها حررت منطقتي جارف والقبيبة جنوب مدينة سرت، دون تفاصيل أكثر. وأشارت إلى أن تحرير المنطقتين يأتي ضمن عملية دروب النصر.

السراج يبحث سير العمليات

وبحث القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، مساء الأحد، سير العمليات العسكرية في سرت مع رئيس غرفة العمليات الميدانية العقيد إبراهيم بيت المال.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السراج مع بيت المال، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.

 وذكر البيان أن الجانبين بحثا آخر المستجدات الميدانية لسير العمليات العسكرية لقوات الوفاق بمواجهة قوات خليفة حفتر، والوقوف على جاهزية القوات لتنفيذ المهام الموكلة إليها.

وهنأ السراج، وهو رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، العقيد بيت المال بالانتصارات التي حققتها قوات الوفاق ضد قوات حفتر، السبت.

كما أكد على المضي قدما على طريق طرد "العصابات الإجرامية" والمرتزقة الذين جاءوا إلى ليبيا من كل حدب وصوب.

عملية دروب النصر

والسبت، أعلن الجيش الليبي إطلاق عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقًا، أعلن الجيش تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات الوفاق، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة طرابلس من قوات حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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قوات الوفاق
سرت
بركان الغضب
السراج

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