ليبيا: المشري يكشف طبيعة الدعم السعودي الإماراتي الفرنسي لحفتر

كشف خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عن تفاصيل اجتماع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

حفتر طلب تطمينات من السعودية:

المشري قال إن حفتر قدم ثلاثة مطالب لشن الحرب، وهي الحصول على تطمينات بعدم معارضة واشنطن للحرب، وتمويل الحرب ماليا، بالإضافة إلى فتوى من فرقة المداخلة السلفية بتأييد حفتر.

قال المشري إن فرنسا واصلت دعم حفتر بالسر، وكان من ضمنه تقديم أجهزة اتصال وتشويش.

أكد أن المعلومات تقول إن الفرنسيين والإماراتيين يستخدمون قاعدة الخروبة جنوب بنغازي، ومنها تنطلق الآن الطائرات المسيرة لقصف طرابلس، على حد قوله.

المشري قال إن تقرير لجنة حظر السلاح على ليبيا التابعة لمجلس الأمن أثبتت أن أبو ظبي خرقت حظر السلاح وقدمت أسلحة إلى قوات حفتر، مؤكدا أن هناك ضباطا من أبو ظبي وجنودا في قاعدة الخروبة لدعم حفتر بشكل مباشر.

من ضمن المساعدات طائرات مسيرة، أسُقطت اثنتان منها، وتم التحقق من أنها تعود لأبو ظبي.

اللواء المتقاعد خليفة حفتر

أدلة على التدخل الأجنبي في الحرب إلى جانب قوات حفتر

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا إنه لن يكون هناك وقـف لإطلاق النار ولا تفاوض مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بـل عليه سحب قواته.

أضاف، في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، أنه ستكون هناك خريطة سياسية جديدة في ليبيا غير التي كانت قبل الهجوم على طرابلس.

قال باشاغا إن لدى حكومة الوفاق أدلة على التدخل الأجنبي في الحرب إلى جانب قوات حفتر، وإن الأمم المتحدة تشارك في التحقيقات.

أكد باشاغا أن دقة قصف الطائرات لا تمتلكها قوات حفتر، بل تملكها عادة دول غربية، ولا تحوزها إلا دولة أو اثنتان في المنطقة.

باشاغا (يمين): لدى حكومة الوفاق أدلة على التدخل الأجنبي في الحرب إلى جانب قوات حفتر

التصعيد العسكري من قوات حفتر:

استنكر الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد القبلاوي، التصعيد العسكري من جانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقصفها أحياء سكنية ببلدية أبو سليم.

دعا القبلاوي مجلس الأمن والدول الكبرى إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين ووقف الهجوم على طرابلس والتحقيق.

أردوغان يفعل الاتفاقات مع حكومة الوفاق:

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالهجوم الذي تشنه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.

اتفق أردوغان مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في اتصال هاتفي على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

أكد أردوغان دعمه للحكومة الشرعية المتمثلة بحكومة الوفاق الوطني، وقال إن تركيا ستسخر كل الإمكانيات لمنع ما سماها المؤامرة على الشعب الليبي.

قال أردوغان للسراج، إنه لا وجود لحل عسكري للأزمة الليبية، وإن المسار السياسي هو الوحيد لبناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها كل الليبيين.

من جانبه، شدد السراج على أن قوات الجيش الليبي تدافع بكل قوة عن العاصمة، وعن خيار الشعب الليبي في الدولة المدنية، وستواصل القتال إلى أن تنسحب القوات المعتدية، على حد تعبيره.

قطر تستنكر الاعتداء الوحشي على طرابلس:

دان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ما وصفه بالقصف الوحشي على الأحياء السكنية في العاصمة الليبية طرابلس.

قال وزير الخارجية القطري في "تغريدة" على "تويتر" إن استهداف المدنيين بغرض خلق الفوضى وضرب المؤسسات والأهداف الحيوية جريمة حرب يتحملها مرتكبوها وداعموهم.

أضاف الوزير القطري أن النفاق السياسي وازدواجية المعايير أثقلا كاهل الوطن العربي وشكلا بيئة خصبة لنمو الإرهاب.

تابع وزير الخارجية القطري قائلا إنه بينما تدعي بعض الدول العربية مكافحة الإرهاب، تستخدم أدواتها إرهابا ضد الشعوب العربية.

الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري

محادثات ترمب مع حفتر:

قال السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي ليندزي غراهام (رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي) إن المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثارت الاضطراب في المنطقة.

حذر غراهام في مقابلة تلفزيونية الرئيس الأمريكي ترمب من مغبة الانحياز إلى حفتر، ودعا إلى اتخاذ موقف أكثر توازنا يدعم الحل السياسي.

غراهام قال: "أنا لا أعلم فحوى المكالمة الهاتفية بين ترمب وحفتر ولكنها أثارت الاضطراب في المنطقة، كنت في تونس عندما اتصل بحفتر، وهو جنرال من شرق ليبيا كان يتقدم على طرابلس، و قال له شكراً على مساعدتكم في محاربة تنظيم الدولة وحفتر قام بذلك.

غراهام قال إن المكالمة الهاتفية خلفت انطباعا في المنطقة بأننا ننحاز إلى طرف ما، من المحال أن يتمكن الجنرال حفتر من السيطرة على طرابلس والاحتفاظ بها، ورئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة يحظى بدعم تركيا وقطر.

غراهام: في حال انحزنا إلى طرف سوف نخلق حالة مشابهة لسوريا في ليبيا وبالتالي نصيحتي للرئيس هي أن يدفع في سبيل تحقيق مصالحة سياسية في ليبيا، إذ ليس هناك من حل عسكري في ليبيا وحفتر لا يستطيع أن يسيطر على البلاد عبر القوة العسكرية.

السيناتور الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي ليندزي غراهام

قوات حفتر تشن غارات على طرابلس:

شنت طائرة تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عددا من الغارات على منطقتي صلاح الدين وعين زارة بالعاصمة الليبية طرابلس ما أسفر عن وقوع أضرار مادية بالمباني والممتلكات الخاصة.

نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن الغارات شنتها طائرة مسيرة، واستهدفت مواقع عدة، من بينها مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق.

تمكنت قوات حكومة الوفاق الليبية من تدمير دبابة وعربة مسلحة في منطقة "الهيرة" القريبة من مدينة غريان.

قال مصدر إن الاشتباكات مع قوات حفتر تجددت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في محاور القتال جنوب غرب طرابلس.

حققت قوات حكومة الوفاق تقدما طفيفا على حساب قوات حفتر في مواجهات بينهما في محور طريق المطار جنوب غرب العاصمة.

مواجهات اندلعت بعد ساعات من مقتل وإصابة مقاتلين من قوات الوفاق في قصف جوي بطائرة دون طيار حلقت على ارتفاع شاهق في سماء طرابلس. وفق ما أكدته للجزيرة مصادر عسكرية.

دعا القصف وزارة الخارجية في حكومة الوفاق إلى الإعلان عن حثها للمجتمع الدولي لاتخاذ مواقف تنهي الحرب في طرابلس

مؤسسة النفط ترفض استخدام مرافقها:

في أول رد فعل على تحويل حفتر لميناء راس لانوف النفطي إلى قاعدة بحرية أعلنت مؤسسة النفط الوطنية في طرابلس رفضها استخدام مرافقها لأغراض عسكرية وأعمال عدائية تشكل خطرا يهدّد المنشآت الوطنية للطاقة في ليبيا.

خلفية: