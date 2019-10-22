الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 01:57
ليبيا: المدعي العسكري يأمر بالقبض على حفتر و3 آخرين
أصدر المدعي العام العسكري في ليبيا، أمس الإثنين، أوامر بالقبض على اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وثلاثة آخرين، على خلفية عمليتي "خطف وقتل لمواطنين".
التفاصيل
- مكتب المدعي العام العسكري قال في بيان: "نأمر بالقبض على كل من خليفة حفتر، عون الفرجاني (عميد متقاعد)، عبد الرزاق الناظوري (عقيد متقاعد) والشارف مسعود ضو (عقيد متقاعد)".
- المدعي العام أرجع أوامر القبض إلى شكوى مقدمة من المعتدى عليه حسام أبو عجيلة، بشأن واقعة خطف وقتل المجني عليهم، أبو عجيلة علي محمد، مهند أبو عجيلة، حمزة عمار وكذلك خطف وإيذاء حسام أبو عجيلة، في منطقة اسبيعة (جنوبي العاصمة طرابلس)، يوم 24 سبتمبر/أيلول الماضي، من جانب مجموعة مسلحة روسية الجنسية "بقيادة المتهمين المذكورين أعلاه".
خلفيات
- تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.
- منذ عام 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة، ينحصر حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
- أجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين أطراف الأزمة الليبية، وتسعى حاليًا إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية، في محاولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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