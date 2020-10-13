الصراع في ليبيا
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 22:03

ليبيا: العثور على مقبرتين جماعيتين جديدتين في ترهونة (فيديو)

أعلنت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليًّا)، الإثنين، اكتشاف مقبرتين جماعيتين جديدتين بمدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق العاصمة طرابلس).

وذكر بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر موقع فيسبوك، أن الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين (حكومية)، عثرت على مقبرتين جماعيتين بالمدينة.

وأضاف البيان أن "المقبرة الأولى تحتوي على أربعة جثامين، حيث لا تزال جهود فرق الهيئة متواصلة لانتشالها واستخراجها".

وأوضح أنه "بعد الانتهاء من المقبرة الأولى سيبدأ العمل على المقبرة الثانية، التي يتوقع أن تضم العدد ذاته من الجثامين".


وذكر أن الهيئة تواصل منذ تحرير ترهونة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، اتخاذ التدابير اللازمة بشأن اكتشاف المقابر الجماعية وانتشال الجثث منها.

ووفق مصادر ليبية رسمية، ارتكبت قوات حفتر وقوات موالية لها، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2019، حتى يونيو/ حزيران 2020.

وأعلنت الهيئة العثور على 226 جثة، في 16 يوليو/ تموز الماضي، ضمن مقابر جماعية بترهونة، ومناطق جنوب طرابلس، منذ 5 يونيو الماضي.

وشنت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، عدوانًا على طرابلس، انطلاقًا من 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.

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المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
مواقع التواصل

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