الصراع في ليبيا
الجمعة 2 أكتوبر 2020 21:41

ليبيا: الاتحاد الأوربي يرفع اسم عقيلة صالح من قائمة العقوبات

عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا
عقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا
رويترز
حذف الاتحاد الأوربي اليوم الجمعة اسم عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، من القائمة السوداء للأشخاص الذين يفرض عليهم عقوبات، بهدف تشجيع جهود السلام وضمان دور محوري للاتحاد في ليبيا.

وقال الاتحاد الأوربي إن صالح لم يعد تحت طائلة قيود حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضها قبل نحو أربع سنوات.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوربي "جرى الاتفاق على حذف اسم رئيس مجلس النواب (عقيلة) صالح من القائمة في ضوء مشاركته البناءة في الآونة الأخيرة في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية بطريق التفاوض".

وبعد شهور من عدم التحرك، ترى القوى الأوربية فرصة لإعادة تأكيد دورها في ليبيا، التي تعصف بها الاضطرابات منذ سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد وقف لإطلاق النار في أغسطس/آب.

وينظر إلى صالح على أنه اكتسب نفوذا كقوة تفاوضية مقارنة باللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي ينازع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس السلطة والنفوذ في البلد الغني بالنفط.

وينظر الاتحاد الأوربي الآن إلى صالح باعتباره شخصية محورية في مساعي التقريب بين طرفي الصراع الليبي.

 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز

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