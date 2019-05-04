ليبيا: استمرار الجمود في معركة طرابلس وفرار المزيد من المدنيين

قوة تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا أثناء القتال مع قوات تابعة لحفتر بعين زارة بطرابلس رويترز

استعر القتال في المعركة التي تستهدف السيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مع عدم تمكن أي طرف من تحقيق مكاسب ميدانية مع دخول هجوم قوات حفتر على حكومة الوفاق الليبية، أسبوعه الخامس.



حفتر يحشد ويخفق في اختراق دفاعات طرابلس: خلال الأيام القليلة الماضية، حشدت قوات حفتر المزيد من المقاتلين والأسلحة الثقيلة على خط المواجهة، لكنها لم تتمكن من اختراق دفاعات قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليا عند الضواحي الجنوبية لطرابلس.

قوات حفتر تحركت على جزء من خط المواجهة هذا الأسبوع لكن صدته القوات الموالية لحكومة طرابلس والتي أقامت حواجز، استخدمت في بعضها حاويات شحن، على الطرق الجنوبية حيث تتمركز دبابات وقطع مدفعية.

استعادت قوات طرابلس بعض المواقع لكن محللين يقولون إن التهديد الذي يمثله ما يسمى بالجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) سيستمر ما دام يحتفظ بقاعدته الأمامية في مدينة غريان على بعد 80 كيلومترا جنوبي طرابلس. توقف جهود التسوية السلمية في ليبيا: هجوم حفتر ومعركة السيطرة على طرابلس، قوضت جهودا تدعمها الأمم المتحدة للتوصل لاتفاق سلام بين الفصائل المتناحرة وعطلت صناعة النفط في واحد من أكبر منتجي النفط في أفريقيا.

تشعر الدول الأوربية بالقلق من أن يفجر القتال موجة نزوح جديدة من ليبيا وأماكن أخرى في أفريقيا عبر البحر المتوسط، كما يهدد تجدد القتال بإحداث فراغ في السلطة يمكن أن يستغله من قبل جماعات.

قتل 392 شخصا على الأقل وأصيب 1936 في ليبيا منذ أن بدأ خليفة حفتر هجومه على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، بحسب حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية الجمعة.

أفاد مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة الجمعة أن المعارك تسببت أيضا بنزوح أكثر من 50 ألف شخص في وقت أبدى فيه قلقه حيال أعداد النازحين الكبيرة.

وزير التربية الليبي عثمان عبد الجليل الذي يترأس أيضا خلية أزمة حكومية، قال الخميس إن 55 ألف نازح يشكلون نحو 11 ألف عائلة فروا من منازلهم، وأشار إلى أنه تم إقامة 40 مركز إيواء و27 مدرسة لاستقبال الفارين من المعارك.

منظمات إنسانية، قالت إن معظم الفارين من المواجهات يلجؤون إلى أقارب أو أصدقاء لهم من دون أن تتمكن هيئات رسمية من إحصائهم.

تعيش ليبيا حالة فوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بعد 40 عاما قضاها في السلطة، في انتفاضة دعمتها ضربات جوية لحلف شمال الأطلسي. أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة خلال مؤتمر صحفي في طرابلس