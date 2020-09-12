ليبيا
السبت 12 سبتمبر 2020 14:33

ليبيا.. احتجاجات بنغازي تتواصل لليوم الثاني على التوالي (فيديو)

تشهد مدينة بنغازي احتجاجات على تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة
وسائل التواصل
تواصلت في مدينة بنغازي الليبية، الجمعة، احتجاجات غاضبة ضد تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة في المدينة الخاضعة لسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وخرج عشرات المواطنين في عدد من مناطق المدينة، بينها قنفوذة، لليوم الثاني على التوالي، وأشعلوا النار في إطارات السيارات، حسبما أظهرت صور تناقلها ناشطون ووسائل إعلام محلية.

والخميس، شهدت مدينة بنغازي (شرق) احتجاجات على تردي الخدمات وتدني مستوى المعيشة، وأحرق المشاركون فيها صورا لحفتر.

وطالب عدد من شباب المدينة، في بيان مصور من قلب الاحتجاجات "بإسقاط جميع أجسام الدولة التي عجزت عن تقديم الخدمات للمواطنين".

ويقول ليبيون في بنغازي إن المدينة تشهد انقطاعا للتيار الكهربائي يمتد لفترات طويلة يوميا، فضلا عن ارتفاع أسعار الوقود والسلع والمواد الغذائية.

مليشيا الكاني

وأعلنت قوات حكومة الوفاق، السبت، القبض على عصابة مكونة من 13 عنصرا، تابعة لمليشيا "الكاني"، بمدينة ترهونة في المنطقة الغربية.

وذكر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن "قوة حماية وتأمين الطريق الساحلي ألقت القبض على أفراد العصابة أثناء اختبائهم في منطقة الحواتم بترهونة".

وأضاف المركز، أن "التشكيل العصابي له سوابق إجرامية بالطريق الساحلي من بينها عمليات خطف وقتل للمارة، حيث كان يمتهن القتل إبان العدوان على طرابلس".

و"الكاني"، مليشيا أسسها أخوة عددهم 6 (عبد الخالق ومحمد ومعمر وعبد الرحيم ومحسن وعبد العظيم) إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل تشكيل هذه المليشيا.

وقاتلت المليشيا، إلى جانب اللواء خليفة حفتر، ويشتبه في ارتكابها "جرائم قتل وتعذيب واختطاف للسكان في ترهونة"، وفق قوات حكومة الوفاق.

وفي 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، أصدر النائب العام الليبي أوامر ضبط داخلية بحق 14 من التابعين لمليشيا الكاني، فيما صدرت أوامر ضبط دولية بحق الإخوة محمد وعبد الرحيم وعبد العظيم.

وتمكنت قوات الوفاق في 5 من يونيو/ حزيران الماضي، من تحرير مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة، وكشف جرائم مقابر جماعية قادتها عائلة الكاني، والمرتزقة الأجانب القادمون من أوربا الشرقية وإفريقيا.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا من صراع مسلح، إذ تنازع قوات حفتر المدعومة من دول عربية وغربية، حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
كلمات مفتاحية
بنغازي
مظاهرات
حفتر

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