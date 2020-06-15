ليبيا
الاثنين 15 يونيو 2020 17:32

ليبيا.. إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء

إطلاق اسم السلطان سليمان القانوني على طريق في تاجوراء
وسائل التواصل
أطلقت بلدية تاجوراء الواقعة شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اسم السلطان سليمان القانوني على أهم الطرق الموجودة في المدينة.

جاء ذلك في منشور شاركه، الإثنين، رئيس بلدية تاجوراء حسين بن عطية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تسمية طريق بتاجوراء.. "طريق سليمان القانوني". تتميز تاجوراء بخصوصية العلاقة القديمة والمتينة بالعاصمة.. بكونها حامية...

تم النشر بواسطة ‏حسين بن عطية‏ في الأحد، ١٤ يونيو ٢٠٢٠

وأفاد بأن بلدية تاجوراء: قررت رسميا تسمية الطريق الذي يبدأ من منارة الحميدية الفنار وصولا إلى جزيرة الدوران المعروفة بـجزيرة إسبان، باسم طريق السلطان سليمان القانوني.

وأوضح أن سبب التسمية يعود لعام 1551، حين أرسل السلطان سليمان القانوني جيشا لمساندة أهالي طرابلس في تحرير مدينتهم.

وذكر أن الجيش العثماني دخل تاجوراء من ناحية الحميدية وأعد الأهالي لمواجهة الجيش الإسباني الذي كان يتمركز في المدينة، وتم تحرير طرابلس بعدها.

ونوه إلى أن القائد العثماني مراد آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد مسجد باسمه في تاجوراء.

وأثار القرار تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

عكس السعودية

يأتي الإجراء الليبي بعد يوم واحد من نشر حسابات سعودية ووسائل إعلام محلية خبرا يفيد بإزالة أمانة الرياض لوحات باسم السلطان العثماني سليمان القانوني من أحد شوارع العاصمة السعودية إيذانا بتغيير اسم الشارع.

ورغم أن الصور حظيت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل، واحتفى بها مغردون سعوديون، إلا أن السلطات المحلية لمنطقة الرياض لم تعلن بشكل رسمي عن إعادة تسمية أي شارع من شوارع المدينة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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تاجوراء
سليمان القانوني
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