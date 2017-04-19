معركة الأمعاء الخاوية
الأربعاء 19 أبريل 2017 20:48

ليبرمان يطلب ترك الأسرى يموتون جوعا

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان
رويترز
اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ، ترك الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يموتون جوعا

كما حدث للأسرى الأيرلنديين الذين قررت رئيسة الحكومة البريطانية سابقا مارغريت تاتشر انتهاج معاملة قاسية نحوهم في بداية الثمانينيات فماتوا نتيجة لذلك .. وذلك حسبما أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان قوله : نأمل أن نرى بسرعة النواب العرب والشيخ رائد صلاح ينضمون إلى الإضراب عن الطعام دون أن ينكسروا وأن يأكلوا الدجاج في الليل".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
كلمات مفتاحية
ليبرمان
الأمعاء الخاوية
إضراب عن الطعام
سجون الاحتلال الإسرائيلي

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