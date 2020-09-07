مصر
الاثنين 7 سبتمبر 2020 13:09

"لو أبوك السيسي هتتحبس".. فرض غرامة بالآلاف ضد ركاب بسبب كمامة (فيديو)

الحكومة ألزمت العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت باستخدام الكمامة مع غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين
رويترز
أظهرت لقطات مسربة من قسم شرطة السلام، في العاصمة المصرية القاهرة، فرض غرامة 4 آلاف جنيه (حوالي 254 دولارا) ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة.

ويظهر الفيديو حديث أحد أمناء الشرطة مع مواطنين، يخبرهم فيه أن من سيوقع على الأوراق ويدفع الغرامة سيطلق سراحه، أما من لن يوقع فسيحبس ويعرض على النيابة.

وهدد الأمين أحد المواطنين قائلا إنه سيوقع على المحضر رغما عنه، مضيفا "لو أبوك السيسي برده هتتحبس".

4 آلاف غرامة الكمامة

"لو أبوك السيسي هتتحبس".. لقطات مسربة من قسم السلام في القاهرة تظهر فرض غرامة 4 آلاف جنيه ضد ركاب بتهمة عدم ارتداء كمامة

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Sunday, September 6, 2020

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، قد أصدر قرارًا في مايو/ أيار الماضي، يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا".

وألزم القرار العاملين والمترددين على الأسواق والمنشآت الحكومية والبنوك باستخدام الكمامة الواقية، مع فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه على المخالفين.

وجاء في بيان للحكومة أنّ قرار رئيس الوزراء يلزم "العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء وجودهم  فيجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية"، ويُعاقب المخالف "بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه".

وسجلت مصر حتى الآن 99 ألفا و863 إصابة بفيروس كورونا، توفي منهم 5530 شخصا.

المصدر
الجزيرة مباشر
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