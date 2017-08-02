اليمن
الأربعاء 2 أغسطس 2017 20:47

لوموند: الإمارات تدير 18 سجنا سريا جنوبي اليمن

سجون سرية في اليمن تديرها الإمارات، ويتعرض المعتقلون فيها للتعذيب
الجزيرة
أكدت صحيفة لوموند الفرنسية نقلا عن تقارير إعلامية وحقوقية وجود سجون سرية تديرها الإمارات جنوبي اليمن بلغ عددها ثمانية عشر سجنا.

وبحسب الصحيفة فقد شارك محققون أمريكيون داخل هذه السجون في تحقيقات واستجوابات لسجناء يمنيين، نُقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات.

كما كشفت لوموند في تحقيق تنشره في خمسة أجزاء حول الأزمة في اليمن أن لدولة الإمارات هدفا معلنا في اليمن وهو محاربة الحوثيين، وهوسا خفيا وهو محاربة حزب الإصلاح ومن خلاله تنظيم الإخوان المسلمين رغم قتاله الحوثيين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإمارات تدعم مليشيات أبو العباس التي تقاتل حزب الإصلاح المدعوم من السعودية، وسبق أن زودته الرياض بالسلاح.

واعتبرت لوموند أن هذا التناقض بين الإمارات والسعودية في اليمن ليس المفارقة الوحيدة. وأكدت أن الأزمة اليمنية أعمق من مجرد خلاف بين السنة والشيعة، على حد وصفها.

المصدر
صحيفة لوموند الفرنسية
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