السبت 16 يونيو 2018 16:23
لوفيغارو: قوات فرنسية خاصة على الأرض باليمن
نقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية عن مصدرين عسكريين قولهما إن ثمة قوات خاصة فرنسية على الأرض في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية.
- كان مصدر برلماني فرنسي قد قال لرويترز في الآونة الأخيرة إن قوات فرنسية خاصة توجد في اليمن.
- لم تذكر الصحيفة تفاصيل أخرى عن أنشطة القوات الخاصة. ولم يصدر رد من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن لكن سياستها المعتادة هي عدم التعليق على عمليات القوات الخاصة.
- دخلت قوات سعودية وإماراتية مطار مدينة الحديدة اليمنية اليوم السبت في أكبر معركة منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب للتصدي لجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.
- قالت وزارة الدفاع الفرنسية أمس الجمعة إن فرنسا تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية.
- أكدت الوزارة أن فرنسا لا تجري عمليات عسكرية في منطقة الحديدة في هذه المرحلة وليست جزءا من التحالف بقيادة السعودية.
- تدعم فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا السعودية والإمارات في الصراع اليمني وتمد كليهما بالأسلحة.
المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية