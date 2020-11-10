الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 15:01
"لورديانا" تطيح بمسؤولي تعليم في مصر
قررت وزارة التعليم المصرية إحالة مدير مسؤولي إحدى المدارس للشؤون القانونية على خلفية عرض فيديو لراقصة برازيلية داخل فصل دراسي بحضور المعلم والطلاب، حسب وسائل إعلامية مصرية.
ونقلت عن مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا في صعيد مصر أنه تمت إحالة مدير مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية ومدرس الحصة ومشرف الدور للشؤون القانونية بسبب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.
وكان قد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على مدار الأيام الماضية مقطع فيديو لطالبين ومُعلم بمدرسة ثانوية خلال مشاهدتهما مقطع فيديو لوصلة رقص للراقصة البرازيلية "لورديانا"، باستخدام السبورة الذكية في مقدمة الفصل.
ودار حوار في مقطع الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل المختلفة، بين الطالبين ومعلم الفصل الذي كان يجلس على كرسي أثناء مشاهدة وصلة الرقص من دون أن يبدي أي اعتراض على ما يحدث.
المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية