فيروس كورونا
الاثنين 20 أبريل 2020 14:24

لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي محمد لمجابهة كورونا (صورة)

لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي لمجابهة فيروس كورونا
مواقع التواصل
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة عملاقة في مدينة شيكاغو الأمريكية، تتحدث عن وصايا النبي محمد في التعامل مع الأوبئة.

اللوحة أنشأتها منظمة (GainPeace) الإسلامية غير الربحية والتي تقوم بحملات تثقيفية حول تعاليم الدين الإسلامي.
ونشرت المنظمة معلومات عن اللوحة  في صفحتها وقالت إنها في شيكاغو على طريق المطار، وكتب عليها:
النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي:

إرشادات 
  • اغسل يديك بإستمرار.
  • لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض.
  • لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض.
رعاية المسلمين الجدد

المنظمة التي قامت برفع اللوحة العملاقة منظمة غير ربحية وهي تهدف لتوعية الدائرة الإسلامية في أمريكا الشمالية، وأخذت زمام المبادرة في تقديم خدمات دعم شاملة للمسلمين الجدد هناك. وتمكنت من تقديم الدعم للعديد من المسلمين الجدد وأسرهم والاندماج في المجتمع المسلم الأكبر، إذ توفر الدعم الاجتماعي والتعليم والإرشاد لهم بهدف الاندماج السلس داخل المجتمع الإسلامي الأوسع.
وتفاعل مع اللوحة الإعلانية العديد من الصفحات الإخبارية والمغردين وأعادوا نشرها على صفحاتهم، وما زالت ردود الفعل حولها تتفاعل من العديد من المسلمين حول العالم.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
شيكاغو
مسلمون
رعاية
النبي محمد صلى الله عليه وسلم

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