لوحة عملاقة في شيكاغو تدعو للاقتداء بتعاليم النبي محمد لمجابهة كورونا (صورة)
اللوحة أنشأتها منظمة (GainPeace) الإسلامية غير الربحية والتي تقوم بحملات تثقيفية حول تعاليم الدين الإسلامي.
ونشرت المنظمة معلومات عن اللوحة في صفحتها وقالت إنها في شيكاغو على طريق المطار، وكتب عليها:
النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصحنا بما يلي:
- اغسل يديك بإستمرار.
- لا تغادر المنطقة إذا انتشر فيها المرض.
- لا تدخل منطقة ينتشر فيها مرض.
در شیکاگو آمریکا، از سوی سازمان اسلامی #Gain_peace ، بیلبرد توصیه های پیامبر اسلام محمد(ص) درمورد پیشگیری از شیوع بیماری زده شده.— F.Jahandari (@FJahandari) April 20, 2020
اسلام در حال گسترش است .... pic.twitter.com/e6V9aMpQFQ
Gain Peace Foundation itu menyatakan bahwa kalimat dalam reklame tersebut menyoroti saran dari Nabi Muhammad mengenai pencegahan selama pandemi. Mereka juga mengkonfirmasi bahwa lukisan itu berlokasi di negara bagian Chicago, AS, dekat Bandara O'Hare. https://t.co/PrpLzt0rwy— Mαsαrчαdutα #رلاوان إندونيسيا (@masaryaduta) April 20, 2020
المنظمة التي قامت برفع اللوحة العملاقة منظمة غير ربحية وهي تهدف لتوعية الدائرة الإسلامية في أمريكا الشمالية، وأخذت زمام المبادرة في تقديم خدمات دعم شاملة للمسلمين الجدد هناك. وتمكنت من تقديم الدعم للعديد من المسلمين الجدد وأسرهم والاندماج في المجتمع المسلم الأكبر، إذ توفر الدعم الاجتماعي والتعليم والإرشاد لهم بهدف الاندماج السلس داخل المجتمع الإسلامي الأوسع.
وتفاعل مع اللوحة الإعلانية العديد من الصفحات الإخبارية والمغردين وأعادوا نشرها على صفحاتهم، وما زالت ردود الفعل حولها تتفاعل من العديد من المسلمين حول العالم.
وضعت منظمة GainPeace لوحة— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 20, 2020
تهدف إلى تثقيف عامة الناس حول الإسلام، وذلك مساهمة منها في كبح انتشار وباء كورونا على الطرق السريعة في مدينة شيكاغو الأمريكية تقول
النبي محمد نصحنا بالآتي :
- اغسل يديك باستمرار
- لا تخرج من منطقة موبوءة فيها مرض
- لا تزور منطقة موبوءة فيها مرض pic.twitter.com/dXT8aOpFjs
ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ— أذكار وفوائد (@basem9643) April 18, 2020
اعلان في شوارع شيكاغو يوضح ثلاث وصايا يبين انها للرسول صلى الله عليه وسلم( اغسل ايدك باستمرار/ لاتغادر منطقة موبوءة/ لاتزور منطقة موبوءة)
وهي من جهود مؤسسة GainPeace التي تقوم بالتعريف بالإسلام بوسائل إعلامية وتواصلية متعددة انطلاقًا من ولاية إلينوي pic.twitter.com/fJOxIsqEUt