لن تدافع عن الأكراد.. القوات الأمريكية تبدأ الانسحاب من شمال سوريا
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا بعد اتصال هاتفي أجراه أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مضيفًا أن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر، وأنه يعتزم زيارة واشنطن للاجتماع مع ترمب الشهر القادم.
وأبلغت الولايات المتحدة قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية لن تدافع عنها في مواجهة الهجمات التركية بأي مكان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة في شمال سوريا، ولن تشارك فيها، ولن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا.
وعقّبت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المنطقة، في بيان، بأن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وسحبت قواتها من المناطق الحدودية مع تركيا، مشددة على أن العملية التركية سيكون لها أثر "سلبي كبير" على الحرب ضد تنظيم الدولة.
واشنطن لن تشارك
بيان البيت الأبيض:
- تركيا ستتحرك قريبًا بعملية عسكرية تخطط لها منذ فترة طويلة في شمال سوريا، والقوات المسلحة الأمريكية لن تدعم هذه العملية ولن تنخرط فيها.
- القوات الأمريكية التي هزمت تنظيم الدولة، لن تتواجد بشكل مباشر في تلك المناطق.
- واشنطن تمارس ضغوطًا على فرنسا وألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوربي، لاستعادة مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم الدولة والمعتقلين في شمال سوريا.
- هذه الدول ترفض استعادة هؤلاء "الإرهابيين"، والولايات المتحدة لن تعتقلهم إلى الأبد.
- تركيا ستكون مسؤولة بعد الآن عن "إرهابيي" تنظيم الدولة الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين.
تركيا: هدفنا تطهير الحدود
- علّق متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم عبر تويتر على بيان البيت الأبيض قائلًا، إن "المنطقة الآمنة" المزمع إقامتها في شمال سوريا تهدف إلى تطهير الحدود من العناصر "الإرهابية" وعودة اللاجئين بشكل آمن إلى سوريا في إطار وحدة الأراضي السورية.
- وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، كتب على تويتر، أن بلاده عازمة على تطهير حدودها مع سوريا من المسلحين وضمان أمن تركيا.
- تشاووش أوغلو: أيدنا وحدة أراضي سوريا منذ بداية الأزمة هناك، وسنواصل دعم ذلك. سنساهم في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا.
المنطقة الآمنة
- أردوغان وترمب اتفقا في اتصال هاتفي جرى في وقت سابق الأحد، على عقد لقاء في واشنطن الشهر المقبل للتباحث بشأن "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية.
- أردوغان أبلغ نظيره الأمريكي بأنه "يشعر بالإحباط لفشل البيروقراطية العسكرية والأمنية الأمريكية في تنفيذ الاتفاق" الذي أبرمه الطرفان في أغسطس/آب بشأن إقامة منطقة عازلة على الحدود السورية مع تركيا.
- قبل يوم من ذلك، جدد الرئيس التركي تهديداته بشنّ عملية عسكرية عبر الحدود "في أقرب وقت اليوم أو غدًا".
- في الماضي، سعت واشنطن لمنع أي عملية عسكرية تركية ضد الفصائل الكردية المسلحة التي تدعمها في سوريا والتي تعتبرها أنقرة "إرهابية".
- الولايات المتحدة عملت عن قرب مع وحدات حماية الشعب الكردية لإخراج عناصر تنظيم الدولة من مناطق واسعة كانوا يسيطرون عليها.
لمزيد حول عملية شرق الفرات يمكن الرجوع للرابط التالي:
شرق الفرات: أردوغان وترمب يبحثان المنطقة الآمنة ويقرران اللقاء