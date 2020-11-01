الرسوم المسيئة للنبي
الأحد 1 نوفمبر 2020 10:37

"لن تخدعنا ماكرون" يتصدر بعد أول حديث للرئيس الفرنسي إلى المسلمين

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع الحادث شمال غرب باريس
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موقع حادث قتل المعلم شمال غرب باريس
رويترز
بعد ساعات من حديث الرئيس الفرنسي للمرة الأولى إلى العالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، تصدر وسم "#لن_تخدعنا_ماكرون" قائمة التفاعلات على تويتر في مصر ودول أخرى.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث إلى الجزيرة، في مقابلة خاصة بُثت مساء السبت، أكد خلالها أن أخبار دعمه الرسوم المسيئة "مضللة ومقتطعة من سياقها"، وأن حكومته لا تتبنى تلك الرسوم لكنها تحمي حرية التعبير.

كما أكد أن تصريحاته حُرّفت وأنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء الرسوم المسيئة للنبي محمد، لافتًا إلى أن الصحافة في فرنسا حرة وأن الصحيفة التي نشرت تلك الرسوم ليست ناطقة باسم الحكومة، لكن اعتبر أن هذه الرسوم لا تبرر العنف.

وقال ماكرون "هناك أناس يحرفون الإسلام وباسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه، يقتلون ويذبحون ويدلون بخطابات تبرر ذلك"، وتابع "ما يمارس باسم الإسلام هو آفة للمسلمين بالعالم، وأكثر من 80 في المئة من ضحايا الإرهاب هم من المسلمين، وهذه مشكلة لنا جميعا".

كما رأى ماكرون أنّ حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية في بعض الدول المسلمة "غير لائقة" و"غير مقبولة".

وقال إنّ هذه الحملة "غير لائقة وأندد بها. لكنّ بعض المجموعات الخاصة أطلقتها لأنّها لم تفهم ولأنّها استندت إلى أكاذيب، إلى الرسوم الكاريكاتورية، وفي بعض الأحيان أطلقها مسؤولون. هذا غير مقبول".

واعتبر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، تصريحات ماكرون الجديدة محاولة تهدئة بعد حملات المقاطعة التي شنتها الشعوب العربية والإسلامية للبضائع الفرنسية.

بينما اعتبرها البعض "خدعة" لتحقيق مكاسب سياسية، ورأى آخرون أنها ربما تراجع أو تصحيح مسار خاطئ أو توضيح أمور ملتبسة في وقت تشهد فيه فرنسا العديد من الأزمات الداخلية التي يواجهها ماكرون ويواجه معها انتقادات سياسية شتى.

وهذه المقابلة هي الأولى التي يجريها ماكرون منذ بدء الاحتجاجات المناهضة لفرنسا والتي اندلعت على خلفية تصريحاته التي دافع فيها عن -نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد- باسم حرية التعبير عقب قتل مدرس بالقرب من باريس عرض على تلامذته رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر في محيط ماكرون أن الرئيس الفرنسي يسعى في هذه المقابلة إلى "توضيح رؤيته بطريقة هادئة"، مع رغبته في إظهار أن "تصريحاته حول محاربة الانعزالية تم تشويهها وأن (تصريحاته) حول الرسوم المسيئة للنبي محمد يتم عرضها بطريقة كاريكاتيرية في أغلب الأحيان".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتيرية مسيئة إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، عبر وسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني الحكومية، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

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ماكرون للجزيرة: لا نتبنى الرسوم المسيئة ونتفهم مشاعر المسلمين (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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