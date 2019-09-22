الأحد 22 سبتمبر 2019 15:56
لندن تدرس تفاصيل "هجوم أرامكو" لمعرفة الفاعل
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد، إن بريطانيا تدرس بعناية معلومات بشأن الهجمات التي استهدفت شركة "أرامكو" السعودية قبل تحميل أحد المسؤولية.
التفاصيل
- الوزير البريطاني قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": بريطانيا ستعمل مع شركائها الدوليين لإيجاد رد أوسع وأكثر فعالية على الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية الأسبوع الماضي.
- راب: من غير المعقول تصديق أن يكون المسلحون الحوثيون في اليمن هم من يقفون وراء الهجمات المذكورة.
- راب: هذه الرواية تفتقر للمصداقية.
- ورفض راب في نفس الوقت توجيه اتهام لأي جهة أخرى محددة أو تسمية متورط بعينه.
- راب: هذا أمر يجب التحقق الكامل منه لأن ما سيترتب عليه سيكون إجراءً قويا.
خلفيات
- أعلنت الرياض قبل أسبوع السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
- وتعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
- و"أرامكو" هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
- واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو إيران بالوقوف وراء الهجوم.
- نفت طهران الاتهامات وقالت إنها غير مقبولة وتوعدت برد قاس في حال الهجوم عليها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات