لم يتحمل الصدمة.. توفيت أمه فلحق بها ودفنا معا
القصة انتشرت بشكل واسع على منصات التواصل بمصر، لتلقي بظلالها على التعليقات والتفاعلات التي تحدثت عن بر الوالدين، وتعاطفها مع مصاب العائلة المكلومة.
وتعود القصة الحزينة لعائلة العطفي، ففي صباح يوم السابع عشر من الشهر الجاري، دوّن مهندس الإلكترونيات المصري محمد العطفي عبر صفحته بموقع فيسبوك معلنًا وفاة والدته قائلًا "ماتت التي كنت أعيش من أجلها". وكانت هذه كذلك آخر عبارة يكتبها في حياته.
فمع حلول مساء اليوم الحزين، أصيب محمد بنوبة قلبية حادة من شدة حزنه وتأثره بفراق والدته، ليحلق بها قبل أن ينتهي اليوم، وسط صدمة كبيرة من أسرته وأقاربه وأصدقائه.
وكتب ابن عمه خالد العطفي، عن المأساة فقال "خرجت زوجة عمى السيدة الفاضلة زينب العطفى حرم العقيد بالمعاش أبوبكر من مستشفى المعادي العسكري متوفاة لتشيع جنازتها عصرًا... ثم يأتي المصاب الثاني إذ فاجأ الطبيب الجميع بأن قلب ابنها الحنون قد توقف معلنًا عدم احتماله ألم الفراق على أمه، ويموت بالسكتة القلبية".
وأردف خالد "ربما أصر أنه لن يعيش بدونها، ليعود فيدفن إلى جوارها في مدفن واحد عشاءًا... تاركًا زوجته وأولاده وهول الصدمة مازال يسيطر على أبيه وإخوته والأهل وجيرانه ومحبيه."