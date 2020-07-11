مصر
السبت 11 يوليو 2020 11:52

لم تشفع صرخاته وتوسلاته.. أب يعاقب طفله بوضعه خارج شرفة المنزل (فيديو)

الأب يضع ابنه خارج الشرفة معرضا حياته للخطر
وسائل التواصل
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو لأب وضع طفله خارج شرفة المنزل في أحد الأدوار العلوية، فوق مظلة شرفة الجيران في الدور الأسفل.

ويبدو في الفيديو لحظات الرعب التي عاشها الطفل وسط صراخه الهيستيري، وتوسلاته لوالده دون استجابة من الأخير.

ووقع الحادث في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية المصرية. 

وقال أحد الجيران في تصريحات إعلامية، إن الطفل ترك لمدة طويلة في هذا الوضع الذي تسبب في تعريض حياته للخطر، فضلا عن جلوسه تحت أشعة الشمس الحارقة، والأذى النفسي الذي أصابه.

وحاول الجيران التدخل لدى الأب لإعادة الطفل إلى الداخل مرة أخرى، إلا أن الأخير رفض بحجة أنه يعاقب ابنه، الأمر الذي اضطر الجيران لإبلاغ الشرطة.

قسوة أب

أب عديم الرحمة في المجاورة 46 بالعاشر من رمضان يعاقب طفله بوضعه خارج شرفة المنزل معرضًا حياته للخطر فضلًا عن حالة الرعب التي سببها له

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Friday, 10 July 2020

وأثار تصرف الوالد ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب الكثير منهم بمعاقبة الأب.

 وقالت أميرة الجندي على فيس بوك "بروا أبناءكم قبل ان تطالبوهم بالبر زرع قسوة ما يستناش فى كبره إلا القسوة، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفى أمثالك".

أما نيفين رمضان فقالت "حسبي الله ونعم الوكيل.. كيف لهذا الصغير أن يبر أباه بعد ذلك؟ أيها الأب لقد زرعت خوفا ورعبا ستحصده كراهية وغلا".

وقال محمد قناوي "لا أخلاق ولا دين ولا رحمة المفروض حبس هذه الأشكال ونزع أطفالهم منهم".

وعلى منصة تويتر قال المغردون:

المصدر
الجزيرة مباشر
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