"لم أجد وقتا لتقبيل ابنتي".. طبيب ينعي نفسه قبيل وفاته بكورونا
وكان مصطفى يعمل أخصائيا لأمراض القلب، بمركز القلب بمدينة المحلة الكبرى، وقد توفى في العزل بمستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية.
وقبل وفاته كتب مصطفى سلسلة تدوينات، عن تطور حالته الصحية قال في أحدها: "اليوم إن شاء الله محاولة تجريب كورس علاجي جديد غير الحالي لعدم وجود أي تحسن الحمد لله طبعا على كل شيء، كمان سمعت أنني قد أحتاج بلازما من أحد المتاعفين لكن لا أعرف التفاصيل،مقدما فصيلة دمي B+…".
اليوم إن شاء الله محاولة تجريب كورس علاجي جديد غير الحالي لعدم وجود أي تحسن الحمد لله طبعا على كل شيء كمان سمعت أنني قد...Posted by مصطفى السيد عبده on Monday, 7 September 2020
وبعد ذلك بساعات كتب مصطفى منشورا آخر نعى فيه نفسه قائلا:"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمين".
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 💝 أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمينPosted by مصطفى السيد عبده on Monday, 7 September 2020
ثم كتب منشورا ثالثا كان آخر ما كتب قال فيه: "تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن،لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي،لا إله إلا الله محمد رسول".
تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي لا إله إلا الله محمد رسولPosted by مصطفى السيد عبده on Monday, 7 September 2020
وقد نعت نقابة أطباء الدقهلية، أمس الثلاثاء، الطبيب مصطفى عبده، وبحسب صفحة نقابة أطباء الدقهلية على فيسبوك فقد بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في المحافظة 28 طبيبا.
Posted by مصطفى السيد عبده on Monday, 7 September 2020
ويعد الطبيب مصطفى عبده هو ثالث ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في المحافظة خلال 48 ساعة فقط، وذلك بعد وفاة الدكتور محمد عبد الغنى، استشاري الأنف والأذن، والدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة.
لن ننساكم شهداء الواجب من محافظه الدقهليه خلال الجائحه ربنا يرحمهم رحمه واسعه .................. ١‐ د. عبد اللطيف...Posted by نقابة اطباء الدقهلية - الصفحة الرسمية on Saturday, 18 July 2020
أكثر من 160 وفاة بين الاطباء
وبحسب النقابة العامة للأطباء في مصر فقد بلغ عدد شهداء فيروس كورونا من الأطباء في مصر حتى وفاة الطبيب طارق عبد العزيز 163 طبيبا.
نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور طارق عبد العزيز تنعي النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور الشاب طارق عبد العزيز...Posted by نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية on Wednesday, 9 September 2020
غضب واستقالات
وقد وصل غضب الفرق الطبية في مصر إلى تقديم الاستقالات اعتراضا على الإهمال الذي يواجهه الأطباء، متمثلاً في نقص الإمدادات الطبية وعدم توافر أماكن العزل للمصابين منهم بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم.
"لم أجد الوقت لتقبيل ابنتي".. رحلة طبيب في مكافحة كورونا تنتهي بوفاته بعد أيام من المعاناةPosted by الجزيرة - مصر on Tuesday, 8 September 2020
بعد استغاثته لأيام.. أخصائي أمراض القلب مصطفى السيد عبده في آخر منشور له قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم إثر إصابته بكوروناPosted by الجزيرة - مصر on Tuesday, 8 September 2020
تفاعلات
وإثر إعلان وفاة الطبيب مصطفى عبده ضجت وسائل التواصل بالتفاعل مع ما كتبه قبل وفاته ومن هذه التفاعلات:
إنا لله وإنا إليه راجعون— Mansoura Haroun (@mansouraharoun) September 8, 2020
«أظن نهاية الطريق.. أستودعكم الله»..هذه هي كلمات مصطفى السيد عبده، أخصائي القلب في مستشفى المحلة الكبرى العام قبل وفاته بعد تدهور صحته نتيجة إصابته بفيروس #كورونا
اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته pic.twitter.com/FvFbFWv32C
رحم اللهُ الطبيب"مصطفى السيد عبده"أخصائى أمراض القلب،الذى فارق الحياة ف العزل بمستشفى المنصورة الجامعي،بسبب إصابته بفيروس #كورونا— سيس عنخ أمون (@SisAnkhAmon) September 8, 2020
كتب الراحل عبر"فيسبوك"قبل وفاته بساعات:
"تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن،لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي،لا إله إلا الله محمد رسول الله"😢 pic.twitter.com/BwAMKCGaJd
الطبيب مصطفى السيد عبده توفاه الله بعد أن أصيب بالكورونا.— Mahmoud Zebedan #77 👑 (@lasso_914) September 8, 2020
وللاسف عند تأكد إصابته, كتب سطر أبكى قلوب الأطباء الشباب ممن يعملون فى مصر جميعا:
"يارب علشان خاطر البنتين الغلابة اللى مالحقتش أحفظ وشهم بسبب الجرى فى الدنيا"
ربنا يرحمه ويغفر له. pic.twitter.com/gSLkyX8NJe
(الله يرحمك وينتقم من كل ظالم)..— Mereet dola (@AmeeraAdelMDH1) September 8, 2020
بعد استغاثته لأيام.. أخصائي أمراض القلب مصطفى السيد عبده في آخر منشور له قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم إثر إصابته #بكورونا. 😢😢 pic.twitter.com/dJNaSsE1ub
انهاردة انتشر خبر وفاة طبيب مقيم بطوارئ معهد القلب المحله د.مصطفى السيد عبده— Ahmed Salah (@DrAhmed53851301) September 8, 2020
الواحد حرفيا مفزوع من كل كلمه الراجل كاتبها ع صفحته الدنيا فانيه واحنا عاملين نعافر ونتعب ف بعض وناسيين انو هنمشى وبدون تحديد معاد الراجل حرفيا من كلامه كان بيموت ف اليوم ميت مره نقص اكسجين ل50%
دا دكتور اتصاب ب فيرس كرونا و اتمنى الناس تاخد بالها من نفسها وتلبس الكمامه وبلاش الاستهتار علشان محدش يندم— Mansy (@MansicoO) September 8, 2020
د. مصطفى السيد عبده فى ذمة الله
غفر الله له ورحمه وأكرمه حق صبره وشكره على مرضه
انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Vc9jZEGAhK