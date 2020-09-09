مصر
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 16:07

"لم أجد وقتا لتقبيل ابنتي".. طبيب ينعي نفسه قبيل وفاته بكورونا

الطبيب الشاب مصطفى عبده وإحدى طفلتيه
وسائل التواصل
تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع خبر وفاة الطبيب مصطفى السيد عبده، وما نشره عبر صفحته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان مصطفى يعمل أخصائيا لأمراض القلب، بمركز القلب بمدينة المحلة الكبرى، وقد توفى في العزل بمستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية.

وقبل وفاته كتب مصطفى سلسلة تدوينات، عن تطور حالته الصحية قال في أحدها: "اليوم إن شاء الله محاولة تجريب كورس علاجي جديد غير الحالي لعدم وجود أي تحسن الحمد لله طبعا على كل شيء، كمان سمعت أنني قد أحتاج بلازما من أحد المتاعفين لكن لا أعرف التفاصيل،مقدما فصيلة دمي B+…".

اليوم إن شاء الله محاولة تجريب كورس علاجي جديد غير الحالي لعدم وجود أي تحسن الحمد لله طبعا على كل شيء كمان سمعت أنني قد...

Posted by ‎مصطفى السيد عبده‎ on Monday, 7 September 2020

وبعد ذلك بساعات كتب مصطفى منشورا آخر نعى فيه نفسه قائلا:"لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين،أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمين".

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 💝 أظن نهاية الطريق ... ومحطة الوصول ... أستودعكم الله ... كنتم خير داعمين

Posted by ‎مصطفى السيد عبده‎ on Monday, 7 September 2020

ثم كتب منشورا ثالثا كان آخر ما كتب قال فيه: "تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن،لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي،لا إله إلا الله محمد رسول".

تم اتخاذ قرار تركيب أنبوبة حنجرية الآن لم أجد الوقت الكاف لتقبيل ابنتي لا إله إلا الله محمد رسول

Posted by ‎مصطفى السيد عبده‎ on Monday, 7 September 2020

وقد نعت نقابة أطباء الدقهلية، أمس الثلاثاء، الطبيب مصطفى عبده، وبحسب صفحة نقابة أطباء الدقهلية على فيسبوك فقد بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في المحافظة 28 طبيبا. 

Posted by ‎مصطفى السيد عبده‎ on Monday, 7 September 2020

ويعد الطبيب مصطفى عبده هو ثالث ضحايا فيروس كورونا من الأطباء في المحافظة خلال 48 ساعة فقط، وذلك بعد وفاة الدكتور محمد عبد الغنى، استشاري الأنف والأذن، والدكتور طارق عبد العزيز، مدرس واستشاري التخدير بجامعة المنصورة.

لن ننساكم شهداء الواجب من محافظه الدقهليه خلال الجائحه ربنا يرحمهم رحمه واسعه .................. ١‐ د. عبد اللطيف...

Posted by ‎نقابة اطباء الدقهلية - الصفحة الرسمية‎ on Saturday, 18 July 2020
أكثر من 160 وفاة بين الاطباء

وبحسب النقابة العامة للأطباء في مصر فقد بلغ عدد شهداء فيروس كورونا من الأطباء في مصر حتى وفاة الطبيب طارق عبد العزيز 163 طبيبا.

نقابة الأطباء تنعي الشهيد الدكتور طارق عبد العزيز تنعي النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور الشاب طارق عبد العزيز...

Posted by ‎نقابة أطباء مصر - الصفحة الرسمية‎ on Wednesday, 9 September 2020
غضب واستقالات

وقد وصل غضب الفرق الطبية في مصر إلى تقديم الاستقالات اعتراضا على الإهمال الذي يواجهه الأطباء، متمثلاً في نقص الإمدادات الطبية وعدم توافر أماكن العزل للمصابين منهم بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم.

"لم أجد الوقت لتقبيل ابنتي".. رحلة طبيب في مكافحة كورونا تنتهي بوفاته بعد أيام من المعاناة

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Tuesday, 8 September 2020

بعد استغاثته لأيام.. أخصائي أمراض القلب مصطفى السيد عبده في آخر منشور له قبيل لفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم إثر إصابته بكورونا

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Tuesday, 8 September 2020
 تفاعلات

وإثر إعلان وفاة الطبيب مصطفى عبده ضجت وسائل التواصل بالتفاعل مع ما كتبه قبل وفاته ومن هذه التفاعلات:

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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فيروس كورونا

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