فيروس كورونا
الأربعاء 18 مارس 2020 20:16

لمواجهة كورونا: قطر تقلص عدد الموظفين الموجودين بالجهات الحكومية إلى 20%

العاصمة القطرية الدوحة
العاصمة القطرية الدوحة
رويترز
قرر مجلس الوزراء القطري تقليص عدد الموظفين الموجودين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة.

وأوضح المجلس خلال جلسة، الأربعاء، التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني أن 80% من الموظفين سيباشرون أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، لمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية.

وأكد المجلس على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكانت قطر قد أكدت، مساء أمس الثلاثاء، أن عدد الحالات المصابة بكورونا بالبلاد وصلت إلى 442 بعد اكتشاف 3 حالات جديدة.

كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من الثلاثاء كإجراء احترازي ضد كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان أن "هذا القرار سيستمر إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا".

وكانت قطر قد أعلنت، أمس الثلاثاء، حزمة قرارات جديدة لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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قطر تعلن حزمة قرارات جديدة للحد من فيروس كورونا [فيديو]

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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