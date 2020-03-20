فيروس كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 18:15

لمواجهة كورونا.. الأردن يقرر "حظر تجوال" مفتوحا في المملكة

نقطة تفتيش للجيش الأردني خارج العاصمة عمان
رويترز
قالت الحكومة الأردنية إنها ستفرض حظرا للتجوال السبت لمنع الناس من التحرك إلا للضرورة القصوى في مسعى لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام إن الحظر في جميع أنحاء البلاد سيبدأ من الساعة 0700 بالتوقيت المحلي (0500 بتوقيت غرينتش) وحتى إشعار آخر.

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما طارئا الثلاثاء الماضي يمنح الحكومة سلطات هائلة لا تتاح لها إلا في زمن الحرب أو الكوارث لتطبيق حظر تجوال يفرضه الجيش وإجراءات أخرى.

وبدأ الجيش الأردني في عزل العاصمة عمان الخميس عن بقية أنحاء البلاد وفرض إغلاقا على سكانها البالغ عددهم عشرة ملايين بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وبدأت نقاط تفتيش عسكرية على المداخل الرئيسية للعاصمة في فرض حظر يسمح فقط بدخول السيارات التي تنقل سلعا أساسية أو أفرادا يحملون تصريحا بالعمل من محافظات أخرى.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد الركن مخلص المفلح لوسائل إعلام رسمية إن هذه الإجراءات تهدف للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الخميس سجل الأردن 69 إصابة بفيروس كورونا، فيما يفرض الحجر الصحي على نحو خمسة آلاف شخص وصلوا مؤخرا من الخارج.

وأغلق الأردن حدوده البرية والبحرية مع سوريا والعراق ومصر وإسرائيل وعلق كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة منذ الثلاثاء باستثناء النقل التجاري جوا وبرا.

وأغلقت معظم المتاجر أبوابها الأربعاء باستثناء محال البقالة والصيدليات.

وشملت الإجراءات المتخذة في الأيام الماضية إغلاق المدارس ووقف النقل العام والصلاة في المساجد وحث موظفي القطاعين العام والخاص على البقاء في المنزل.

المصدر
رويترز
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الأردن
فيروس كورونا
حظر التجوال

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