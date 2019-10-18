الجمعة 18 أكتوبر 2019 22:53
لماذا يفكر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في إطلاق عملة رقمية
قال موقع بوليتكو إن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يدرس إطلاق عملة رقمية من أجل تثبيط الشركات الكبرى مثل فيسبوك عن إنشاء عملاتها الرقمية الخاصة.
التفاصيل
- مجلس الاحتياطي الفدرالي هو الجهة التي تشرف على السياسة النقدية الأمريكية، ويقوم مقام البنوك المركزية في الدول الأخرى.
- شركة فيسبوك أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي نيتها إطلاق عملة رقمية جديدة تُدعى ليبرا بالتنسيق مع 100 شركة من كبريات الشركات المالية عالميا.
- تمكن العملة الرقمية المستهلكين من الدفع من دون الحاجة إلى الاعتماد على البنوك، ومن دون تكبد رسوم عند تحويل الأموال.
ما هي العملة الرقمية؟
- حسب البنك المركزي الأوربي، فالعملة الرقمية هي تمثيل رقمي لقيمة لا تصدر عن بنك مركزي ولا عن سلطات حكومية، ولا ترتبط بالضرورة بعملة ورقية كالدولار واليورو.
- حسب البنك أيضا يمكن استخدام العملة الرقمية كوسيلة للدفع ويمكن تحويلها أو تخزينها أو تداولها إلكترونيا.
- يتم استخدام تقنية تسمى "بلوك تشين" في إجراء عمليات البيع وتوثيق المعاملات بالعملة الرقمية.
لماذا الخوف من العملات الرقمية؟
- تنبع تخوفات المجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي من قيام شركات خاصة بإطلاق عملاتها الرقمية الخاصة، بشكل يجعلها خارج سيطرة الحكومة الأمريكية وأنظمتها الضريبية، ويمكنها من السيطرة على نظام المدفوعات العالمي.
- تمثل فكرة إطلاق العملات الرقمية تحدٍ آخر محتمل لسيادة الدولار الأمريكي.
- في أغسطس/ آب الماضي، طرح مارك كارني رئيس بنك إنجلترا، البنك المركزي للمملكة المتحدة، فكرة إنشاء بنوك مركزية لشبكة من العملات الرقمية لتحل محل الدولار كعملة احتياطية في العالم.
- دراسة لمركز راند بعنوان (تداعيات العملة الافتراضية على الأمن القومي) ترى أن العملات الرقمية تتيح للمجموعات المتمردة والمسلحة وجماعات الجريمة المنظمة العمل بحرية في نقل الأموال وغسيلها بشكل غير مشروع، وجمع التبرعات فضلا عن إمكانية إطلاق تلك المجموعات لعملات رقمية خاصة ما يزيد من قوتها السياسية والاقتصادية.
- الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إنه ليس "من المتحمسين لبيتكوين وغيرها من العملات الرقمية، وهي ليست نقودا، وتتذبذب قيمتها بشدة".
- ترمب: إذا أرادت فيسبوك والشركات الأخرى أن تصبح بنوكا، يجب عليها أن تسجل كبنوك، وأن تخضع لكل القوانين الوطنية والدولية التي تحكم البنوك، مثلها مثل غيرها.
- ترمب: الدولار هو العملة المهيمنة إلى حد بعيد في أي مكان في العالم، وسيبقى هكذا على الدوام.
مناقشات
- أعضاء في الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعثوا برسالة إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يطلبون من مسؤوليه التفكير في كيفية تعاملهم مع العملة الرقمية.
- بعض مسؤولي الاحتياطي الفدرالي قالوا إن الحكومة قد تلعب يومًا ما دورًا في ذلك.
- قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا مؤخراً، إن إطلاق عملة رقمية أمريكية أمر لا مفر منه.
- عضو مجلس الشيوخ بيل فوستر قال إنه يجب على الاحتياطي الفدرالي أن يقوم بدور أكثر نشاطًا يواكب التطورات التقنية.
- فوستر: ألا ينبغي أن يكون دافع الضرائب الأمريكي والحكومة الأمريكية هو الذي يقوم بذلك بدلاً من أي شركة خاصة؟
- رغم احتمال فشل عملة "ليبرا" التي يعتزم فسبوك إطلاقها في ظل انسحاب شركات ماستر كارد وفيزا وإي بال وشركة المدفوعات سترايب من مشروع ليبرا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، يخشى أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي من دخول شركات كبرى أخرى على الخط.
- شيلا بيير الرئيسة السابقة لمؤسسة تأمين الودائع الفدرالية الأمريكية، قالت في شهادة لها أمام الكونغرس إنه "إذا لم يظل الاحتياطي الفيدرالي متقدمًا على هذه التكنولوجيا سريعة النضج، فإنني أخشى أن تتقدم جهود القطاع الخاص الرامية إلى كسوف الأنظمة النقدية المتوارثة، مع حدوث اضطرابات محتملة في نظامنا المصرفي وفي أسوأ الحالات، فقدان السيطرة على نظامنا".
- يقدم الضغط المتزايد على مجلس الاحتياطي الفدرالي لإصدار عملات رقمية دليلا على أن التطورات السريعة في التكنولوجيا بدأت تهز أسس النظام المالي.
- فيما ترى دراسة مركز راند السابق ذكرها أنه من منظور اقتصادي، قد يواجه التشجيع على اعتماد العملات الرقمية تحديات بارزة من حيث قبول المجتمعات لها كعملة جديدة، وبالأخص في المجتمعات التي اعتادت أن يكون المال فيها ماديا ملموسا.
- الدراسة توقعت أن تتعود المجتمعات على استخدام العملات الرقمية عندما تصبح التكنولوجيا التي تقوم عليها أكثر شيوعا وجدارة بالثقة.
المصدر
الجزيرة مباشر