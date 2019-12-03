"لماذا توقفتم عن الحلم"؟ مصريون يردون على السيسي

تفاعل عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات في محافظة دمياط شمال البلاد.

وتصدر وسم السيسي قائمة الوسوم الأعلى تداولا في تويتر بمصر بأكثر من 6000 تغريدة.

وكانت أبرز التصريحات التي تداولها المغردون تصريح السيسي الذي قال فيه "معندكمش حلم؟ هي الناس بطلت تحلم؟ وتجري على حلمها؟ أنا بكلم المصريين كلهم"، "ووالله اللي بيحصل في مصر ما يخطر على بال حد".

السيسي قال أيضا إنه كان يحلم دوما بالقضاء على العشوائيات، وإنه حين أتيحت له الفرصة نفذ حلمه الذي كان يسعى إليه منذ صغره، الأمر الذي علق عليه البعض بأن ما يفعله السيسي هو سعي لمجد شخصي فقط.

أبرز التعليقات

#السيسى هى الناس بطلت تحلم حصل ايه !! دة انا من ٣٠،٤٠ سنه حلمت ان مايكونش فيه عشوائيات ..



بصرف النظر عن اننا فعلا بطلنا نحلم وربنا يجازى اللى وصلنا لكدة ، ياريت حضرتك تحلم بمحاربه الفساد والظلم لعل وعسى يتحقق حلمك علشان احنا يأسنا يتحقق لنا حلم — زينب صلاح (@zeinabelmasry) December 3, 2019

انت متخيل ان اغلب نجارين دمياط قفلوا ورشهم، و كتير منهم زوجاتهم خرجت تشتغل عشان قوت الاولاد ، وبلغ الحال ان عدة مئات منهم يعملن في مصانع المنطقة الحرة في بورسعيد

هذه انجازات بلحة #السيسي اللهم خذه و ارحنا من شره.

#دمياط — Aly Bn Ali (@AlyBnAli1) December 3, 2019

#السيسى: اللي بتشوفوه من إنجازات في مصر دلوقتي، دا حلم حلمته وأنا صغير

ما أكثر أحلامك يا رجل، وهل حلمت فقط بكل ما هو سيئ،إن كان كذلك فدعني أقول لك إن ما تسميها أنت أحلام نسميها نحن كوابيس

غير أني أتمنى أن يكون في خزينة أحلامك شئ غير الثرثرة وبيع الوهم#دمياط — tarek abosherafa (@tareksherafa1) December 3, 2019

مشكلة #السيسى أنه عامل بالظبط زي راجل في بيته نفسه يجدد شقته والشقه هتكلف مثلاً 100 الف جنيه وهو مرتبه 2000 جنيه وأصحابه نصحوه أنه يحوش الاول وبعد كده يوضب شقته

مسمعش كلامهم وقرر أنه يا يوضب الشقه وخد قرض وأستلف من طوب الأرض وفي الآخر يا هيتحبس يا هيسيب الدين دين على ولاده .😊 — دكتور شديد أوي 😉😉 (@DrShdeeddAwy) December 3, 2019