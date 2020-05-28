لماذا تصاعدت إصابات فيروس كورونا في مصر؟ (فيديو)

قالت رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة المصرية، نانسي الجندي، إن الزيادة الكبيرة في أعداد مصابي كورونا، سببها إجراءات التقصي وزيادة عدد التحاليل التي تجريها معامل الوزارة.

وأضافت المسؤولة خلال تصريحات متلفزة، أن إجمالي تحاليل كورونا التي أجريت في مصر حتى السبت الماضي بلغت 202 ألف تحليل، بالإضافة لإجراء قرابة 4 آلاف تحليل يوميًا من السبت إلى يوم أمس الأربعاء.

وأكدت على أن إجراء المسحات خلال أسبوع عيد الفطر كان أكثر من أي وقت مضى، موضحة أن عدد المعامل المتخصصة في عمل تحليل كورونا أصبح 30، مؤكدة على أنه تم زيادة السعة التحليلية لكل معمل.

ولفتت إلى أهمية إجراء تحاليل كورونا في المعامل التابعة لوزارة الصحة، حتى يتثنى من خلال الترصد والتقصي تتبع المخالطين للمصابين.

في الوقت نفسه، أكدت المسؤولة تجهيز أماكن لأخذ مسحات كورونا في القاهرة خلال يومين، وذلك لمن يريد الاطمئنان على نفسه، وتكلفة التحليل ألف جنيه (63.12 دولارًا).

وأوضحت أنه يوجد داخل كل محافظة معامل للكشف عن حالات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مستشفيات أخرى، وأن الأمر لم يعد قاصرا على مستشفيات الحميات والصدر فقط، حيث تم إضافة 320 مستشفى من أجل المتابعة والكشف.

يأتي ذلك، بينما تزداد استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، حتى هدد أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.